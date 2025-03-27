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  4. Милевский рассказал, чего не хватает нынешним игрокам киевского Динамо
Украина. Премьер лига
27 марта 2025, 10:15 |
671
4

Милевский рассказал, чего не хватает нынешним игрокам киевского Динамо

Бывший форвард столичного клуба оценил результаты в чемпионате

27 марта 2025, 10:15 |
671
4
Милевский рассказал, чего не хватает нынешним игрокам киевского Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

Бывший форвард киевского «Динамо» Артем Милевский оценил результаты подопечных Александра Шовковского и сказал, чего не хватает нынешнему поколению:

«Мне тяжело сказать, что именно не хватает тем футболистам, которые играют в составе «Динамо». Возможно, молодые игроки не слушают советов старших и опытных. В клубе есть ребята из моего поколения – Ярмола, Шовковский, Гусев. Я уверен, что они общаются с игроками, подсказывают, чего не хватает молодым футболистам. Вероятно, до кого-то не доходят эти слова. Если и в этом году «Динамо» не станет чемпионом, то я не знаю...» – сказал Милевский.

В своей карьере форвард провел 276 матчей в составе киевского клуба, в которых забил 87 голов и отдал 74 результативные передачи. Милевский сыграл 50 поединков за сборную Украины, где отметился 8 мячами и 4 ассистами.

«Динамо» набрало 51 балл и возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги. Подопечные Александра Шовковского опережают ближайшего преследователя на четыре очка.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Артем Милевский Александр Шовковский Андрей Ярмоленко
Николай Титюк Источник
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Комментарии 4
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Перець
Леоненка тренера
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0
Dnonama1
Не вистачає суперфорварда бесєдіна
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0
ПУМУ ПОД ХВОСТ В ПОПУ👉👌😋
Палки! Палочек в попочки
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0
Nick.Grabowski
А може нинішньому ДК не вистачає Мілєвського в тренерському штабі та роздягальні?Вони би з Алієвом швидко навчили як грати в футбол + взагалі жити "правильно".
Такі футбольні педагоги сидять без діла, а могли би прославляти рідний клуб.
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0
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