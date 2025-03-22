Де Брюйне назвал главную особенность Зинченко перед игрой Бельгия – Украина
Кевин выделил универсальность Александра
Лидер сборной Бельгии Кевин Де Брюйне высказался об украинце Александре Зинченко накануне ответного матча Лиги наций.
«Я достаточно хорошо знаю Александра. Он был полузащитником, а затем играл на позиции левого фулбека. Думаю, за свою сборную он играл на разных позициях.
У команды Украины была травма на правом фланге обороны. Зинченко очень универсален, я не удивлен, что он там сыграл», – сказал Де Брюйне.
В первом матче сборная Украины победила Бельгию со счетом 3:1. Ответный матч пройдет 23 марта в 21:45 по киевскому времени. Победитель пары будет играть следующий сезон в Дивизионе А Лиги наций.
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