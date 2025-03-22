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  4. Де Брюйне назвал главную особенность Зинченко перед игрой Бельгия – Украина
Лига наций
22 марта 2025, 19:02 |
4692
1

Де Брюйне назвал главную особенность Зинченко перед игрой Бельгия – Украина

Кевин выделил универсальность Александра

22 марта 2025, 19:02 |
4692
1
Де Брюйне назвал главную особенность Зинченко перед игрой Бельгия – Украина
Getty Images/Global Images Украина. Кевин Де Брюйне и Александр Зинченко

Лидер сборной Бельгии Кевин Де Брюйне высказался об украинце Александре Зинченко накануне ответного матча Лиги наций.

«Я достаточно хорошо знаю Александра. Он был полузащитником, а затем играл на позиции левого фулбека. Думаю, за свою сборную он играл на разных позициях.

У команды Украины была травма на правом фланге обороны. Зинченко очень универсален, я не удивлен, что он там сыграл», – сказал Де Брюйне.

В первом матче сборная Украины победила Бельгию со счетом 3:1. Ответный матч пройдет 23 марта в 21:45 по киевскому времени. Победитель пары будет играть следующий сезон в Дивизионе А Лиги наций.

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Бельгия - Украина Александр Зинченко Кевин де Брюйне
Дмитрий Олейник Источник: ВЗбирна
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Комментарии 1
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fifa2020
Завтра Зінченко має грати правим захисником. Ярмолюк і Гуцуляк в старті! І Бельгія може бути розгромленою другий раз)
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