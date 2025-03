Отомстила за Даяну. Свитолина разгромила Бенчич на большом турнире в Майами

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 22) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.

В 1/32 финала украинка в двух сетах уверенно переиграла олимпийскую чемпионку 2020 года Белинду Бенчич (Швейцария, WTA 45) за 1 час и 12 минут.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/32 финала

Элина Свитолина (Украина) [22] – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:1, 6:2

За матч Свитолина ни разу не отдала своей подачи и сделала пять брейков.

Это была пятая встреча соперниц. Элина выиграла третье очное противостояние.

Следующей соперницей украинки будет 15-я сеяная Каролина Мухова, которая в своем поединке 2-го круга прошла Викторию Азаренко. Свитолина и Мухова дважды играли между собой в 2019 году и дважды побеждала Элина.

Помимо Свитолиной, Украину в Майами в одиночном разряде продолжит представлять и Марта Костюк, которая в 1/32 финала в трех сетах одолела Кимберли Биррелл.

Бенчич на старте тысячника в Майами с камбеком переиграла украинскую теннисистку Даяну Ястремскую, проигрывая 3:5 в третьей партии.

Completely dialed 👊@ElinaSvitolina stays to course and knocks out Bencic in straight sets 6-1, 6-2!#MiamiOpen pic.twitter.com/5upEdMLy9P