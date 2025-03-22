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  4. Отомстила за Даяну. Свитолина разгромила Бенчич на большом турнире в Майами
WTA
22 марта 2025, 01:14 | Обновлено 22 марта 2025, 01:40
808
13

Отомстила за Даяну. Свитолина разгромила Бенчич на большом турнире в Майами

Элина в двух сетах переиграла Белинду и вышла в 3-й раунд тысячника в США

22 марта 2025, 01:14 | Обновлено 22 марта 2025, 01:40
808
13
Отомстила за Даяну. Свитолина разгромила Бенчич на большом турнире в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 22) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.

В 1/32 финала украинка в двух сетах уверенно переиграла олимпийскую чемпионку 2020 года Белинду Бенчич (Швейцария, WTA 45) за 1 час и 12 минут.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/32 финала

Элина Свитолина (Украина) [22] – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:1, 6:2

За матч Свитолина ни разу не отдала своей подачи и сделала пять брейков.

Это была пятая встреча соперниц. Элина выиграла третье очное противостояние.

Следующей соперницей украинки будет 15-я сеяная Каролина Мухова, которая в своем поединке 2-го круга прошла Викторию Азаренко. Свитолина и Мухова дважды играли между собой в 2019 году и дважды побеждала Элина.

Помимо Свитолиной, Украину в Майами в одиночном разряде продолжит представлять и Марта Костюк, которая в 1/32 финала в трех сетах одолела Кимберли Биррелл.

Бенчич на старте тысячника в Майами с камбеком переиграла украинскую теннисистку Даяну Ястремскую, проигрывая 3:5 в третьей партии.

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Элина Свитолина Белинда Бенчич WTA Майами
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 13
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C.Пеклов
Просто молодчинка!Еліна наше все!
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+4
Alehandro
Не дарма досидів) Може такий розгромний рахунок прям не зовсім по грі, але зіграла чітко і впевнено. Молодець.
Приємно здивувала наявність групи фанатів Світоліної в футболках "Let's go Elina". Незвичненько...
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+3
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Vlad Holl
Була б Ястремська і був би такий же рахунок. Колись зустрічалися , і всі думали , що Даяна дасть бій  , а вийшла гра в одні ворота . Еліні удачі і сил ! 
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0
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Disiny7
Хто там бажав українське дербі?
Є ще питання? Єля з бодуна рознесе співачку в хлам
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0
apepa
А почему Ястремская не могла так сделать??
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-2
Vitaly Kozak
Теж подумалось, що на місці Белінди сьогодні могла бути Даяна.
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-2
KirTheKing
бенчич это клиентка Элины, так что тут без неожиданностей
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-4
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