Реал без слов отреагировал на игру Лунина против Бельгии. Куртуа вспомнили?
Пресс-служба «сливочных» поздравила украинского голкипера
Национальная сборная Украины убедительно обыграла сборную Бельгии (3:1) в первом матче плей-офф Лиги наций.
Достаточно неожиданно в основном составе «сине-желтых» на матч против Бельгии вышел голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин. За национальную сборную Бельгии, впервые по возвращении, сыграл его одноклубник Тибо Куртуа.
Пресс-служба «сливочных» без слов отреагировала на победу Украины над Бельгией, прикрепив фото украинского голкипера: «🇺🇦 3-1 🇧🇪», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии.
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