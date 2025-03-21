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  4. Реал без слов отреагировал на игру Лунина против Бельгии. Куртуа вспомнили?
Лига наций
21 марта 2025, 08:04 |
8824
0

Реал без слов отреагировал на игру Лунина против Бельгии. Куртуа вспомнили?

Пресс-служба «сливочных» поздравила украинского голкипера

21 марта 2025, 08:04 |
8824
0
Реал без слов отреагировал на игру Лунина против Бельгии. Куртуа вспомнили?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Национальная сборная Украины убедительно обыграла сборную Бельгии (3:1) в первом матче плей-офф Лиги наций.

Достаточно неожиданно в основном составе «сине-желтых» на матч против Бельгии вышел голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин. За национальную сборную Бельгии, впервые по возвращении, сыграл его одноклубник Тибо Куртуа.

Пресс-служба «сливочных» без слов отреагировала на победу Украины над Бельгией, прикрепив фото украинского голкипера: «🇺🇦 3-1 🇧🇪», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии.

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Олег Вахоцкий Источник: Instagram
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