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  4. Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций
Лига наций
21 марта 2025, 04:34 |
265
0

Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций

20 марта сине-желтые одолели бельгийцев в первом матче плей-офф со счетом 3:1

21 марта 2025, 04:34 |
265
0
Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал поражение команде Украины в первом матче плей-офф Лиги наций:

«В первом тайме мы хорошо контролировали ход матча, за исключением первых 10 минут. Во втором тайме, я думаю, они прессинговали сильнее, и мы должны были найти пространство, чтобы выходить в атаку, но мы этого не сделали ».

Первый гол был забит после неудачного паса. Нам следовало сохранять спокойствие, чего мы не сделали. Украина обрела уверенность, а мы вместо того, чтобы сохранять спокойствие, не вернули ее себе. Обидно пропустить три гола за 15 минут, но у нас есть уверенность, что мы можем сыграть хороший матч в воскресенье.

После первого гола у нас было 10 минут, когда мы были недостаточно организованы, мы оставили слишком много пространства, а на этом уровне за это приходится платить. Но мы должны сохранять спокойствие, это первый матч с новым тренером, мы должны найти то, что он хочет.

Это не лучшее начало для нас, но иногда хорошо принять такое поражение. Мы должны сыграть лучший матч в воскресенье, лучше атаковать, лучше защищаться, вместе. В воскресенье мы должны начать сильно с первой минуты ».

Ответный поединок между Бельгией и Украиной состоится 23 марта в Генке.

Видеообзор матча

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Тибо Куртуа Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия
Даниил Агарков Источник: RTL Info
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