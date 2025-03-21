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  4. ЗИНЧЕНКО: «Это топ-команда, какой она и была. Нам нужно стоять на земле»
Лига наций
21 марта 2025, 02:55 |
184
0

ЗИНЧЕНКО: «Это топ-команда, какой она и была. Нам нужно стоять на земле»

Александр прокомментировал победу сборной Украины над Бельгией в плей-офф ЛН

21 марта 2025, 02:55 |
184
0
ЗИНЧЕНКО: «Это топ-команда, какой она и была. Нам нужно стоять на земле»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский футболист Александр Зинченко прокомментировал победу над Бельгией (3:1) в первом матче плей-офф Лиги наций A/B:

– Получили положительный результат. Я считаю, что были сделаны правильные выводы в перерыве. Мы вышли во втором тайме и нам удалось изменить игру.

– Не такая сборная Бельгии и страшна, как ее рисовали?

– Это топ-команда, какой она и была. Нам нужно стоять на земле. Все мы понимаем, что вторая игра будет совсем другая, они ведь будут играть дома, трибуны будут их гнать вперед. И все мы понимаем, какие футболисты у этой сборной, и на что они способны. Поэтому готовимся, нужно двигаться дальше.

Также скажу, что очень жаль, что ребята получили травмы. Надеюсь, что они ушли от серьезных повреждений и вернутся быстрее.

Ответный поединок между Бельгией и Украиной состоится 23 марта в Генке.

Видеообзор матча

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Александр Зинченко сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Украина - Бельгия
Даниил Агарков Источник: UA-Football
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