Руди ГАРСИЯ – после поражения Украине: «Я был удивлен»

20 марта состоялся первый матч плей-офф Лиги наций за право играть в Дивизионе А в сезоне 2025/26 между сборными Украины и Бельгии.

Поединок прошел на стадионе в Мурсии, Испания. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу сине-желтых.

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После завершения игры наставник бельгийского коллектива Руди Гарсия, для которого это был дебютный матч на посту коуча «дьяволов», прокомментировал поражение своих подопечных:

«Мы проанализируем этот матч, но нет сомнений, что нам нужно улучшить игру в обороне.

Я ожидаю реакции от своих игроков в воскресенье. Я хочу увидеть эту реакцию с первых секунд. Нам придется играть с ножом в зубах. В воскресенье мы увидим, действительно ли мы сильная команда.

Нам предстоит много работы, в том числе и в психологическом плане. Этот матч завершен, осталось играть 90 минут. Мы должны быть более последовательны и, прежде всего, играть лучше, чем во втором тайме.

Я был удивлен, потому что первый тайм не предполагал такой ситуации после перерыва. Мы были недостаточно сильны психологически. Мы должны быть командой, способной выиграть матч, даже если пропустим гол.

До перерыва мы контролировали ситуацию и забили хороший гол. Мы пропустили сравнявший счет гол после индивидуальной ошибки. Наши молодые игроки должны извлечь из этого урок. Такое может случиться в футболе, даже если он должен был выбить мяч. Но после этого мы не должны внезапно проигрывать единоборства и быстро пропускать второй гол».

Ответная игра между Бельгией и Украиной состоится 23 марта в Генке.

Видеообзор матча