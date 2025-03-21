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  4. Алексей ГУЦУЛЯК: «Снова во втором тайме? Ну, видите, у нас так получается»
Лига наций
21 марта 2025, 02:01 | Обновлено 21 марта 2025, 02:02
271
0

Алексей ГУЦУЛЯК: «Снова во втором тайме? Ну, видите, у нас так получается»

Автор первого забитого мяча в матче против Бельгии дал интервью после победы сборной

21 марта 2025, 02:01 | Обновлено 21 марта 2025, 02:02
271
0
Алексей ГУЦУЛЯК: «Снова во втором тайме? Ну, видите, у нас так получается»
MEGOGO. Алексей Гуцуляк

20 марта состоялся первый матч плей-офф Лиги наций за право играть в Дивизионе А в сезоне 2025/26 между сборными Украины и Бельгии.

Поединок прошел на стадионе в Мурсии, Испания. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу сине-желтых.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

После завершения игры автор первого забитого мяча в составе подопечных Сергея Реброва Алексей Гуцуляк дал флеш интервью:

– Большое спасибо всем болельщикам за то, что поддерживают, спасибо ВСУ. В такую ​​трудную минуту, думаю, мы сегодня сделали все, что могли.

Эмоции переполняют, это мой первый гол за сборную – хочу посвятить его всем болельщикам, всем нашим бойцам. Держимся, Украина, думаю, что мы победим, и все будет хорошо у нас.

– Я вижу, что у тебя эмоции зашкаливают, это первый твой гол действительно за сборную. Что ты ощущал в тот момент?

– Да эмоции, просто эмоции большие. Зашкаливали эмоции, и было тяжело. Главное – что команда победила, что получилось перевернуть игру. Вышли на замену, перевернули – то, что от нас, в принципе, и требовалось. Какие могут быть эмоции? Первый гол за сборную, эмоции переполняют.

– Снова раскатываемся во 2-м тайме.

– Ну, видите, у нас так получается. Но есть еще вторая игра, поэтому нужно не расслабляться.

– Вы расцениваете сегодняшнюю игру только как 1-й тайм, все мысли еще о второй игре?

– Конечно, потому что не из одного же матча противостояние, а из двух. Поэтому сейчас нужно подготовиться, восстановиться и готовиться ко второму матчу. Думаю, он будет еще тяжелее, чем сегодняшний.

– Сегодня мы увидели совершенно другую сборную Украины по сравнению с той, что была на Евро-2024 в матче против Бельгии. Что учли?

– Да что учли? Думаю, что просто настроились, и понимаем, что нужно побеждать в такую тяжелую минуту и ​​делать все возможное.

Видеообзор матча

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Алексей Гуцуляк сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия Лига наций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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