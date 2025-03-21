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Лига наций
21 марта 2025, 00:55 | Обновлено 21 марта 2025, 01:07
835
2

РЕБРОВ: «Мы намеренно сыграли первый тайм... Мы пытались прессинговать»

Главный тренер сборной Украины дал флеш-интервью после победы над Бельгией

21 марта 2025, 00:55 | Обновлено 21 марта 2025, 01:07
835
2
РЕБРОВ: «Мы намеренно сыграли первый тайм... Мы пытались прессинговать»
MEGOGO. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал флеш-интервью после победы своих подопечных в первом матчей плей-офф Лиги наций против команды Бельгии (3:1):

– Поздравляю с такой безумной победой. Понимаю, что вас, наверное, сейчас переполняют эмоции.

– Нет, не очень, потому что мы сыграли только первый тайм [впереди ответный матч]. Думаю, что всем понравился второй тайм [речь о второй 45-минутке], но мы еще будем играть вторую игру, поэтому надо готовиться. Что будет стоить эта игра, если мы не будем так же сконцентрированы и во второй?

– Сборная и на Евро сыграла против Бельгии очень хорошо. Но сегодня выступила еще лучше, потому что тогда нам не хватало победы. За счет чего удалось таки дожать соперника, чего не хватало тогда, в той игре?

– Я думаю желания. Мы намеренно сыграли первый тайм более... Мы пытались прессинговать, но у нас не очень это удавалось. Во втором тайме мы сделали коррективы. Я благодарен ребятам, что они действительно желали этой победы и они действительно все сделали. Поэтому сегодня празднуем, но готовимся на вторую встречу.

– Изменила [сборная тактику] на три защитника и заиграла...

– Кто изменил?

– Изменили тактику на три защитника и заиграли. Это то, что не хватало? Это имеете в виду?

– Да нет, мы не меняли на три защитника. Я имею в виду, что мы прессинговали более агрессивно, отбирали мячи, имели моменты во втором тайме.

– Но все равно раскачиваемся во втором тайме...

– Ну смотри, мы играем против Бельгии. Это действительно топ-соперник. И все это понимают. Это топ-игроки. Поэтому, наверное, в первом тайме немножко опасались. Но во втором увидели, что можно играть.

– Как состояние Конопли и Сыча? Ожидать ли Зинченко справа во втором матче?

– Посмотрим. Сейчас все сделаем. Я надеюсь, что ребята восстановятся, но, насколько я вижу, там серьезные повреждения.

– Поддержка была очень классная. Довольны, что играли именно здесь [в Мурсии]?

– Поддержка была во втором тайме, когда трибуны действительно увидели, что ребята показывают такой футбол, какой они желают. Действительно, поддержка была, благодарны, и я думаю, что всем понравилось здесь играть.

Видеообзор матча

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия Лига наций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Bahus
Ну серожа внес корективи. Корективи вніс де Вінтер, який привіз гол. Ну що сьогодні можете надрачувати собі на Серожу Реброва, но все стане на свої місця, ще за два роки наплачетесь від убогого керівництва цього недо тренера. молодці хлопці, сьогодні дуже порадували перегравши сильного опонента. Но без тренера далеко не заїдеш, з ребровим нічого не світить і це факт. Хлопці як можуть так і грають, малюнка гри не має, самовіддача це добре, но... Ох тепер як цей бидло тренер ніс задере ....
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0
apepa
реброфф из тебя тренер как из милевского оперный певец. Проваливай быстрей из сборной. Украине нужен настоящий квалифицированный тренер способный решать самые высокие задачи!
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-2
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