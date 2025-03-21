РЕБРОВ: «Мы намеренно сыграли первый тайм... Мы пытались прессинговать»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал флеш-интервью после победы своих подопечных в первом матчей плей-офф Лиги наций против команды Бельгии (3:1):

– Поздравляю с такой безумной победой. Понимаю, что вас, наверное, сейчас переполняют эмоции.

– Нет, не очень, потому что мы сыграли только первый тайм [впереди ответный матч]. Думаю, что всем понравился второй тайм [речь о второй 45-минутке], но мы еще будем играть вторую игру, поэтому надо готовиться. Что будет стоить эта игра, если мы не будем так же сконцентрированы и во второй?

– Сборная и на Евро сыграла против Бельгии очень хорошо. Но сегодня выступила еще лучше, потому что тогда нам не хватало победы. За счет чего удалось таки дожать соперника, чего не хватало тогда, в той игре?

– Я думаю желания. Мы намеренно сыграли первый тайм более... Мы пытались прессинговать, но у нас не очень это удавалось. Во втором тайме мы сделали коррективы. Я благодарен ребятам, что они действительно желали этой победы и они действительно все сделали. Поэтому сегодня празднуем, но готовимся на вторую встречу.

– Изменила [сборная тактику] на три защитника и заиграла...

– Кто изменил?

– Изменили тактику на три защитника и заиграли. Это то, что не хватало? Это имеете в виду?

– Да нет, мы не меняли на три защитника. Я имею в виду, что мы прессинговали более агрессивно, отбирали мячи, имели моменты во втором тайме.

– Но все равно раскачиваемся во втором тайме...

– Ну смотри, мы играем против Бельгии. Это действительно топ-соперник. И все это понимают. Это топ-игроки. Поэтому, наверное, в первом тайме немножко опасались. Но во втором увидели, что можно играть.

– Как состояние Конопли и Сыча? Ожидать ли Зинченко справа во втором матче?

– Посмотрим. Сейчас все сделаем. Я надеюсь, что ребята восстановятся, но, насколько я вижу, там серьезные повреждения.

– Поддержка была очень классная. Довольны, что играли именно здесь [в Мурсии]?

– Поддержка была во втором тайме, когда трибуны действительно увидели, что ребята показывают такой футбол, какой они желают. Действительно, поддержка была, благодарны, и я думаю, что всем понравилось здесь играть.

Видеообзор матча