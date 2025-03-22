Чешская теннисистка Каролина Мухова (WTA 14) вышла в 3-й раунд хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.

В 1/32 финала чешка в первом сете разгромила бывшую первую ракетку мира Викторию Азаренко со счетом 6:0, после чего соперницы дошли до 40:40 во второй партии и «нейтралка» снялась с поединка.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/32 финала

Каролина Мухова (Чехия) [15] – Виктория Азаренко – 6:0, RET., Азаренко

Азаренко отказалась продолжать борьбу из-за травмы плеча. В конце первого гейма второго сета, который так и не был доигран, Виктория заплакала, а физио посадил ее на стул.

Азаренко в 1-м круге тысячника оказалась сильнее украинки Ангелины Калининой.

Мухова в 1/16 финала сыграет либо против Белинды Бенчич, либо против Элины Свитолиной.

ФОТО. Обидчица Калининой в Майами отлетела 0:6, заплакала и снялась с матча

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Азаренко

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Азаренко