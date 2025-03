Калинина разгромно проиграла Азаренко на старте супертурнира в Майами

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 55) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.

В 1-м раунде украинка в двух сетах уступила бывшей первой ракетке мира Виктории Азаренко (WTA 32) за 1 час и 5 минут.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/64 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Виктория Азаренко – 3:6, 1:6

Это была третья встреча соперниц. Счет стал 3:0 в пользу Азаренко.

В середине февраля Калинина и Азаренко встретились в 1-м круге тысячника в Дубае. Тогда украинка упустила победу со счета 6:2, 5:2.

Следующей соперницей Азаренко будет 15-я сеяная Каролина Мухова из Чехии.

Калинина проиграла третий поединок подряд. После полуфинала в Брисбене в январе 2025 на счету Ангелины 11 матчей, в которых она одержала три победы.

Cruising into the next round ⛵️@vika7 defeats Kalinina in straight sets and is into the next round in Miami! #MiamiOpen pic.twitter.com/AyH1wt0coq