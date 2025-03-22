Экс-игрок сборной Украины: «Похоже, в Бельгии Ребров сменит две позиции»
Василий Кардаш считает, что нужно сделать выводы из провального первого тайма
Бывший игрок национальной сборной Украины Василий Кардаш эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло подопечным Сергея Реброва добиться излома в первом поединке раунда плей-офф Лиги наций по футболу с бельгийцами, получив волевую победу – 3:1:
«Считаю, что переломным моментом стал забитый Алексеем Гуцуляком гол после грубой ошибки защитника гостей. Когда счет стал 1:1, то бельгийцев было не узнать. Даже не верилось, что это – топ-сборная, в составе которой представители именитых клубов. И бельгийцы еще должны быть довольны, что обошлось без разгрома.
Отдавая должное нашим ребятам за проявленный характер, настойчивость, все же, не нужно забывать о провальном первом тайме. И тут без работы над ошибками не обойтись, потому что через два дня в Генке такая беспомощность может быть наказана.
Будут ли изменения в стартовом составе по сравнению с матчем в Мурсии? Конечно, прежде всего, они коснутся правого фланга защиты, где нам не смогут помочь травмированные Ефим Конопля и Алексей Сыч. Не исключено, что на острие атаки с первых минут не будет действовать Роман Яремчук. Впрочем, последнее слово будет за наставником Сергеем Ребровым.
Перед повторным противостоянием у украинской сборной серьезное преимущество в два мяча. Теперь очень многое будет зависеть от того, правильную ли тактику выберет наш тренерский штаб на битву в Бельгии. Элитная Лига наций очень близко и нельзя упустить этот шанс», – сказал Кардаш.
На втором матче Бельгия – Украина, который состоится 23 марта, будет работать немецкая судейская бригада во главе с Данилем Зибертом.
Ранее сообщались детали разговора между Куртуа и Луниным после матча Лиги наций.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Леон не сыграет на Клубном чемпионате мира
Нет времени довызвать других футболистов