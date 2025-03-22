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  4. Экс-игрок сборной Украины: «Похоже, в Бельгии Ребров сменит две позиции»
Лига наций
22 марта 2025, 11:51 |
1290
0

Экс-игрок сборной Украины: «Похоже, в Бельгии Ребров сменит две позиции»

Василий Кардаш считает, что нужно сделать выводы из провального первого тайма

22 марта 2025, 11:51 |
1290
0
Экс-игрок сборной Украины: «Похоже, в Бельгии Ребров сменит две позиции»
Getty Images/Global Images Ukraine. Украина – Бельгия

Бывший игрок национальной сборной Украины Василий Кардаш эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло подопечным Сергея Реброва добиться излома в первом поединке раунда плей-офф Лиги наций по футболу с бельгийцами, получив волевую победу – 3:1:

«Считаю, что переломным моментом стал забитый Алексеем Гуцуляком гол после грубой ошибки защитника гостей. Когда счет стал 1:1, то бельгийцев было не узнать. Даже не верилось, что это – топ-сборная, в составе которой представители именитых клубов. И бельгийцы еще должны быть довольны, что обошлось без разгрома.

Отдавая должное нашим ребятам за проявленный характер, настойчивость, все же, не нужно забывать о провальном первом тайме. И тут без работы над ошибками не обойтись, потому что через два дня в Генке такая беспомощность может быть наказана.

Будут ли изменения в стартовом составе по сравнению с матчем в Мурсии? Конечно, прежде всего, они коснутся правого фланга защиты, где нам не смогут помочь травмированные Ефим Конопля и Алексей Сыч. Не исключено, что на острие атаки с первых минут не будет действовать Роман Яремчук. Впрочем, последнее слово будет за наставником Сергеем Ребровым.

Перед повторным противостоянием у украинской сборной серьезное преимущество в два мяча. Теперь очень многое будет зависеть от того, правильную ли тактику выберет наш тренерский штаб на битву в Бельгии. Элитная Лига наций очень близко и нельзя упустить этот шанс», – сказал Кардаш.

На втором матче Бельгия – Украина, который состоится 23 марта, будет работать немецкая судейская бригада во главе с Данилем Зибертом.

Ранее сообщались детали разговора между Куртуа и Луниным после матча Лиги наций.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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