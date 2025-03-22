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  4. Стали известны детали разговора между Куртуа и Луниным
Лига наций
22 марта 2025, 08:46 |
2885
1

Стали известны детали разговора между Куртуа и Луниным

Куртуа похвалил украинского голкипера

22 марта 2025, 08:46 |
2885
1
Стали известны детали разговора между Куртуа и Луниным
Getty Images/Global Images Ukraine. Лунин и Куртуа

Национальная сборная Украины убедительно обыграла сборную Бельгии (3:1) в первом матче плей-офф Лиги наций.

После матча объективы камер «поймали» двух голкиперов королевского клуба. Андрей и Тибо тепло общались, пожав друг другу руки. Тибо рассказал о чем они разговаривали с Андреем после матча

Мы разговаривали с Луниным после поединка. Андрей провел отличный матч, спокойно сыграл, сделав несколько замечательных сейвов. Он классный голкипер, но надеюсь, в воскресенье мы сможем забить больше. Повторюсь, Андрей – прекрасный человек и отличный вратарь», – сказал Куртуа.

Ранее сообщалось, что Реал без слов отреагировал на игру Андрея Лунина против Бельгии.

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Олег Вахоцкий Источник: Динамо Киев от Шурика
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elPadrino
типичная европейская толерантность
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