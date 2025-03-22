Стали известны детали разговора между Куртуа и Луниным

Национальная сборная Украины убедительно обыграла сборную Бельгии (3:1) в первом матче плей-офф Лиги наций.

После матча объективы камер «поймали» двух голкиперов королевского клуба. Андрей и Тибо тепло общались, пожав друг другу руки. Тибо рассказал о чем они разговаривали с Андреем после матча

Мы разговаривали с Луниным после поединка. Андрей провел отличный матч, спокойно сыграл, сделав несколько замечательных сейвов. Он классный голкипер, но надеюсь, в воскресенье мы сможем забить больше. Повторюсь, Андрей – прекрасный человек и отличный вратарь», – сказал Куртуа.

Ранее сообщалось, что Реал без слов отреагировал на игру Андрея Лунина против Бельгии.