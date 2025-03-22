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Лига наций
22 марта 2025, 12:47 | Обновлено 22 марта 2025, 12:49
222
0

Сборная Германии проиграла лишь 1 из последних 16 матчей во всех турнирах

Единственное поражение немцам нанесли победители Евро

22 марта 2025, 12:47 | Обновлено 22 марта 2025, 12:49
222
0
Сборная Германии проиграла лишь 1 из последних 16 матчей во всех турнирах
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Германии проиграла лишь один из последних 16 матчей – в 2024 году на Евро против Испании (1:2).

20 марта на «Сан Сиро» состоялась игра 1/4 финала Лиги наций между сборными Италии и Германии. Поединок завершился победой гостей со счетом 2:1. Победный гол забил Горецка на 77-й минуте встречи.

Все остальные 15 матчей завершились 4 ничьими и 11 победами. До поражения против «Фурии Рохи» немцы в последний раз проигрывали 23 ноября 2023 года против Австрии (0:2).

23 марта в Германии состоится ответная игра.

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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