В четверг, 20 марта, прошел первый матч четвертьфинала Дивизиона А Лиги Наций 2024/25, в котором сыграли сборные Италии и Германии.

Игра прошла на поле стадиона «Сан Сиро», что находится в Милане. Гости победили со счетом 2:1.

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Ответный матч между командами состоится 23 марта. Игра пройдет в Дортмунде.

Лига наций. Четвертьфинал. Первый матч, 20 марта.

Италия – Германия – 1:2

Гол: Тонали, 9 – Кляйндинст, 49, Горецка, 77.

ГОЛ! Тонали, 9 мин, 1:0

ГОЛ! Кляйндинст, 49 мин, 1:1

ГОЛ! Горецко, 77 мин, 1:2