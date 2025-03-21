Италия – Германия – 1:2. Волевая победа Бундестима. Видео голов и обзор
Смотрите самые интересные моменты матча Лиги наций
В четверг, 20 марта, прошел первый матч четвертьфинала Дивизиона А Лиги Наций 2024/25, в котором сыграли сборные Италии и Германии.
Игра прошла на поле стадиона «Сан Сиро», что находится в Милане. Гости победили со счетом 2:1.
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Ответный матч между командами состоится 23 марта. Игра пройдет в Дортмунде.
Лига наций. Четвертьфинал. Первый матч, 20 марта.
Италия – Германия – 1:2
Гол: Тонали, 9 – Кляйндинст, 49, Горецка, 77.
ГОЛ! Тонали, 9 мин, 1:0
ГОЛ! Кляйндинст, 49 мин, 1:1
ГОЛ! Горецко, 77 мин, 1:2
События матча
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