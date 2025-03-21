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Лига наций УЕФА. Лига A
Италия
20.03.2025 21:45 – FT 1 : 2
Германия
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Лига наций
21 марта 2025, 00:57 | Обновлено 21 марта 2025, 01:32
603
0

Италия – Германия – 1:2. Волевая победа Бундестима. Видео голов и обзор

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги наций

21 марта 2025, 00:57 | Обновлено 21 марта 2025, 01:32
603
0
Италия – Германия – 1:2. Волевая победа Бундестима. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Италия – Германия

В четверг, 20 марта, прошел первый матч четвертьфинала Дивизиона А Лиги Наций 2024/25, в котором сыграли сборные Италии и Германии.

Игра прошла на поле стадиона «Сан Сиро», что находится в Милане. Гости победили со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ответный матч между командами состоится 23 марта. Игра пройдет в Дортмунде.

Лига наций. Четвертьфинал. Первый матч, 20 марта.

Италия – Германия – 1:2
Гол: Тонали, 9 – Кляйндинст, 49, Горецка, 77.

ГОЛ! Тонали, 9 мин, 1:0

ГОЛ! Кляйндинст, 49 мин, 1:1

ГОЛ! Горецко, 77 мин, 1:2

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Леон Горетцка (Германия).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Тим Клайндинст (Германия).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Сандро Тонали (Италия).
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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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