Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET - Держи свою линию!

20 марта в рамках четвертьфинала Лиги наций, свою первую встречу проведут Италия и Германия. Старт встречи запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Италия

До последнего тура группового раунда Лиги наций, итальянцы лидировали в своем квартете. Все решилось в последнем туре, в домашнем матче против сборной Франции, чтоб сохранить первую строчку, можно было даже уступить с разницей в один матч, но «скуадра адзура» проиграла 1:3. В итоге все решила разница мячей, у французов она была +6, а у итальянцев +5, поэтому стали вторыми. Удалось оставить позади Бельгию и Израиль.

У итальянцев качественный подбор футболистов, но все-таки явных звезд мирового футбола здесь нет. Так что надо делать ставку на организацию игры и сыгранность. Соперник достался сложный, так что подопечный Лучано Спалетти, известный симпатиями к «стране 404», а также работой в этом государстве, должен серьезно тактически подготовить своих ребят.

Пресс-служба сборной Италии

Германия

Немцы смогли без поражений пройти групповой этап, что позволило выиграть свой квартет. Основным соперником была сборная Нидерландов, которых удалось обыграть дома 1:0, а в гостях сыграли 2:2. В итоге, главный конкурент отстал на пять очков, также позади остались Венгрия и Босния и Герцеговина.

Сборная Германии последний раз проигрывала в официальных матчах в основное время еще на чемпионате мира в конце 2022 года. Бундестим выглядит сейчас устрашающе в плане состава, имея в распоряжении таких футболистов как: Сане, Мусиала, Вирц, можно бороться за победу в любом турнире.

У главного тренера Юлиана Нагельсманна есть немало места для творчества, но сейчас от команды ждут результата. Победа в Лиге Наций будет выглядеть солидно.

Getty Images/Global Images Ukraine

Личные встречи

Можно долго говорить об истории очных противостояний команд, которая начинается с 60-х прошлого века. Главный матч состоялся в финале чемпионата мира 1982 года, тогда итальянцы выиграли 3:1. Последний раз сборные пересекались в 2022 году, в группе Лиги Наций, тогда немцы сыграли 1:1 на выезде и выиграли дома 5:2.

Прогноз

Афиша матча выглядит эффектно, ведь эти сборные всегда наводили ужас на соперников, играя организовано и добиваясь высоких результатов.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Италии – 2,68, ничья – 3,25, победа Германии – 2,78. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Скорее всего, команды покажут прагматичный футбол, как в бою двух не самых быстрых тяжеловесов боксеров, думаю, скорее всего, будет результативная ничья, но поставлю на обмен голами за 1,83.