Вернулись в игру. Германия вырвала победу у Италии

В четверг, 20 марта, прошел первый матч четвертьфинала Дивизиона А Лиги Наций 2024/25, в котором сыграли сборные Италии и Германии.

Игра прошла на поле стадиона «Сан Сиро», что находится в Милане. Гости победили со счетом 2:1

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Хозяева первыми вышли вперед – на 9-й минуте забил Сандро Тонали. Отыгрались немцы в начале второго тайма – забил Тим Кляйндинст. Победу Бундестим принес Леон Горецка на 77-й минуте.

Ответный матч между командами состоится 23 марта. Игра пройдет в Дортмунде.

Лига наций. Четвертьфинал. Первый матч, 20 марта.

Италия – Германия – 1:2

Гол: Тонали, 9 – Кляйндинст, 49, Горецка, 77.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бастони, Калафьори, Политано, Барелла, Ровелла, Тонали, Удоджи, Кин, Распадори.

Германия: Бауманн, Раум, Рюдигер, Та, Киммих, Горецка, Гросс, Амири, Мусиала, Сане, Буркхардт.