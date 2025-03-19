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Лига наций УЕФА. Лига A
Италия
20.03.2025 21:45 - : -
Германия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
19 марта 2025, 20:35 |
56
0

Италия – Германия. 1/4 финала Лиги наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 20 марта в 21:45 по Киеву

19 марта 2025, 20:35 |
56
0
Италия – Германия. 1/4 финала Лиги наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Италия – Германия

В четверг, 20 марта, состоится первый матч четвертьфинала Дивизиона А Лиги Наций 2024/25, в котором встретятся сборные Италии и Германии.

Игра пройдет на поле стадиона «Сан Сиро», что находится в Милане.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Ответный матч между командами состоится 23 марта.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Италия – Германия. 1/4 финала Лиги наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Италия – Германия
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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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