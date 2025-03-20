Для Украины важно. Хорватия переиграла Францию в первом матче 1/4 финала ЛН

20 марта состоялся первый матч 1/4 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Хорватии и Франции.

Поединок прошел на стадионе Полюд в городе Сплит. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

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Голы для хорватов забили Анте Будимир и Иван Перишич. Перишич также отметился ассистом на своего партнера.

Ответная встреча Хорватии и Франции состоится 23 марта на арене Стад де Франс.

Победитель этого противостояния выйдет не только в полуфинал ЛН, где сыграет либо с Нидерландами, либо с Испанией, а и станет соперником сборной Украины в квалификационной группе к чемпионату мира 2026.

Лига наций 2024/25. 1/4 финала

Первый матч, 20 марта

Хорватия – Франция – 2:0

Голы: Будимир, 26, Перишич, 45+1

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine