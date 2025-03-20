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Лига наций УЕФА. Лига A
Хорватия
20.03.2025 21:45 – FT 2 : 0
Франция
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Лига наций
20 марта 2025, 23:40 | Обновлено 20 марта 2025, 23:57
4795
6

Для Украины важно. Хорватия переиграла Францию в первом матче 1/4 финала ЛН

Хорваты победили со счетом 2:0, голы забили Анте Будимир и Иван Перишич

20 марта 2025, 23:40 | Обновлено 20 марта 2025, 23:57
4795
6
Для Украины важно. Хорватия переиграла Францию в первом матче 1/4 финала ЛН
Getty Images/Global Images Ukraine

20 марта состоялся первый матч 1/4 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Хорватии и Франции.

Поединок прошел на стадионе Полюд в городе Сплит. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы для хорватов забили Анте Будимир и Иван Перишич. Перишич также отметился ассистом на своего партнера.

Ответная встреча Хорватии и Франции состоится 23 марта на арене Стад де Франс.

Победитель этого противостояния выйдет не только в полуфинал ЛН, где сыграет либо с Нидерландами, либо с Испанией, а и станет соперником сборной Украины в квалификационной группе к чемпионату мира 2026.

Лига наций 2024/25. 1/4 финала

Первый матч, 20 марта

Хорватия – Франция – 2:0

Голы: Будимир, 26, Перишич, 45+1

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Лига наций сборная Франции по футболу сборная Хорватии по футболу Франция - Хорватия Анте Будимир Иван Перишич
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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bonv
Респект збірній України!
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+2
MrStepanovM .
я за Хорватію і в парі і в групі для нас, але чому "важливо" ? 
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Александр Шевченко
Нам лучше играть с Хорватией, чем с Францией. Просто потому что шанс на то, что Хорватия потеряет очки с Исландией или Азербайджаном куда выше, чем это сделает  Франция. Плюс к тому, нам лучше играть со старыми и медленными Ванями Перешичами и Модричами, чем с быстроногими Мбапе, Коло Муани или Дембеле... . Ну и плюс к тому, что Франция есть Франция, ее будут если надо тянуть, как это сделали с Италией против Украины, с Хорватией такого не будет, кто будет сильнее на поле, тот и пройдет на ЧМ на прямую
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0
vitaha33
Ну краще хорвати, Модріч і Перішич не стають молодші... А грати осінню...
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0
Battersea
Хрен или редька)
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0
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