Златко ДАЛИЧ: «Если дать им пространство, они вас накажут»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу над национальной командой Франции (2:0) в первом четвертьфинальном матче плей-офф Лиги наций:

«Поздравляю игроков с фантастической и важной игрой. Мы были компактными и дисциплинированными. Даже после пропущенного пенальти мы не остановились, мы остались сильными. Мы создали много хороших моментов, держали оборону и оставались за линией мяча.

Если вы дадите Франции немного пространства, они вас накажут. Мы делали замены в нужный момент, чтобы поддерживать интенсивность. У них было несколько моментов, а во втором тайме мы, возможно, немного отставали. Это большая победа, но через три дня нас ждет еще одна игра.

В воскресенье будет очень тяжело. У них будет отличная поддержка, и они точно знают, что им нужно делать против нас. Надеюсь, мы будем умными и будем иметь хороший тактический подход. Мы говорили об этой игре в течение трех дней, и игроки выполнили план идеально. Будет нелегко, но я верю, что мы сможем выйти в полуфинал Лиги наций – это большая мечта».