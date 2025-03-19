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Лига наций
19 марта 2025, 21:20 |
141
0

Хорватия – Франция. 1/4 финала Лиги наций. Смотреть онлайн. LIVE

Матч состоится 20 марта в 21:45 по Киеву

19 марта 2025, 21:20 |
141
0
Хорватия – Франция. 1/4 финала Лиги наций. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Хорватия – Франция

В четверг, 20 марта, состоится первый матч четвертьфинала Дивизиона А Лиги Наций 2024/25, в котором встретятся сборные Хорватии и Франции.

Игра пройдет на поле стадиона «Полюд», что находится в Сплите.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Ответный матч между командами состоится 23 марта.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Хорватия – Франция. 1/4 финала Лиги наций. Смотреть онлайн. LIVE

Хорватия – Франция
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Трансляция матча В эфире

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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