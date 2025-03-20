Хорватия – Франция. Прогноз и анонс на матч
Первый поединок 1/4 финала Лиги наций 2024/25 начнется 20 марта в 21:45 по Киеву
Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET - Держи свою линию!
20 марта свою первую встречу в четвертьфинале Лиги Наций проведут Хорватия и Франция. Начало игры запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Хорватия
«Золотое поколение» Хорватии принесло немало положительных эмоций фанатам, они становились вице-чемпионами мира, а также занимали третью строчку на ЧМ-2022. Сейчас Модрич ветеран и легенда сборной, который скоро завершит карьеру, недолго осталось играть и Перишичу, а достойной замены не сильно видно.
В своей группе Лиги Наций хорваты стали вторыми, навязать конкуренцию Португалии не удалось, ведь отставание от первого места составило 6 очков. Удалось опередить в борьбе за вторую строчку Шотландию и Польшу.
Хоть «шашечные» с натяжкой еще считаются топ-сборной, выдерживать конкуренцию им становится сложнее. В команде есть качественные игроки, но подозреваю, что смена поколений пройдет болезненно, возможно команда превратиться в середняка. Напомню, в последнем сезоне Лиги Наций хорваты дошли до финала, где уступили Испании в серии пенальти.
Франция
Французы точно не имеют проблем с составом, Дидье Дешам имеет приятную головную боль, кого вызывать в сборную. На любом турнире это команда входит в число фаворитов, показывая футбол солидного уровня.
Групповой раунд Лиги Наций дался действующим вице-чемпионам мира непросто, перед последним туром они шли вторыми, отставая от итальянцев на три очка. Задача была сложной, обыграть в последнем матче прямого конкурента с разницей в два мяча, но французы это сделали – 3:1, в итоге удалось стать первыми благодаря лучшей общей разнице мячей. Также в группе играли Бельгия и Израиль.
Хорватия не выглядит сложным барьером, хотя нужно играть в полную силу, а далее будет битва против победителя пары Нидерланды – Испания. Мбаппе и компания должны бороться за победу в этом турнире, который они уже однажды выигрывали.
Личные встречи
У соперников интересная история очных противостояний, пик которой припал на 2018 год, тогда они играли в финале чемпионата мира, французы сумели выиграть со счетом 4:2.
Прогноз
Не сложно догадаться, что гостям дают больше шансов на успех в этой паре. В плане состава французы выглядят на голову выше, но все решится на поле.
Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Хорватии – 3,82, ничья – 3,32, победа Франции – 2,09. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!
В родных стенах у хорватов есть хоть какие-то шансы против такого грозного соперника, но я поставлю на чистую победу французов.
21:45
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
20 марта, в 21:45 пройдет первый поединок противостояния
Лига ничего об этом не знает