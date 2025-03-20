Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET - Держи свою линию!

20 марта свою первую встречу в четвертьфинале Лиги Наций проведут Хорватия и Франция. Начало игры запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Хорватия

«Золотое поколение» Хорватии принесло немало положительных эмоций фанатам, они становились вице-чемпионами мира, а также занимали третью строчку на ЧМ-2022. Сейчас Модрич ветеран и легенда сборной, который скоро завершит карьеру, недолго осталось играть и Перишичу, а достойной замены не сильно видно.

В своей группе Лиги Наций хорваты стали вторыми, навязать конкуренцию Португалии не удалось, ведь отставание от первого места составило 6 очков. Удалось опередить в борьбе за вторую строчку Шотландию и Польшу.

Хоть «шашечные» с натяжкой еще считаются топ-сборной, выдерживать конкуренцию им становится сложнее. В команде есть качественные игроки, но подозреваю, что смена поколений пройдет болезненно, возможно команда превратиться в середняка. Напомню, в последнем сезоне Лиги Наций хорваты дошли до финала, где уступили Испании в серии пенальти.

Getty Images/Global Images Ukraine

Франция

Французы точно не имеют проблем с составом, Дидье Дешам имеет приятную головную боль, кого вызывать в сборную. На любом турнире это команда входит в число фаворитов, показывая футбол солидного уровня.

Групповой раунд Лиги Наций дался действующим вице-чемпионам мира непросто, перед последним туром они шли вторыми, отставая от итальянцев на три очка. Задача была сложной, обыграть в последнем матче прямого конкурента с разницей в два мяча, но французы это сделали – 3:1, в итоге удалось стать первыми благодаря лучшей общей разнице мячей. Также в группе играли Бельгия и Израиль.

Хорватия не выглядит сложным барьером, хотя нужно играть в полную силу, а далее будет битва против победителя пары Нидерланды – Испания. Мбаппе и компания должны бороться за победу в этом турнире, который они уже однажды выигрывали.

Getty Images/Global Images Ukraine

Личные встречи

У соперников интересная история очных противостояний, пик которой припал на 2018 год, тогда они играли в финале чемпионата мира, французы сумели выиграть со счетом 4:2.

Прогноз

Не сложно догадаться, что гостям дают больше шансов на успех в этой паре. В плане состава французы выглядят на голову выше, но все решится на поле.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Хорватии – 3,82, ничья – 3,32, победа Франции – 2,09. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

В родных стенах у хорватов есть хоть какие-то шансы против такого грозного соперника, но я поставлю на чистую победу французов.