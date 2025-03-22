Другие новости22 марта 2025, 01:56 |
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ВИДЕО. Футболист сборной Украины поделился кадрами с новорожденной дочкой
Виталий и Виктория Миколенко поделились самым дорогим, что у них есть
22 марта 2025, 01:56 |
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21 марта защитник сборной Украины и «Эвертона» Виталий Миколенко и его жена Виктория поделились особенным постом в Instagram.
Супруги опубликовали видео с их маленькой дочкой и добавили подпись:
«Наш первый месяц как мы – родители».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
В комментарии пришли Влада Зинченко, Кристина Шацких, Елизавета (девушка Таловерова), Алина Буяльская и другие.
«Какое счастье ❤️ Наши поздравления вашей семье», – все поздравляли новосозданную семью в комментариях.
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