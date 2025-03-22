ВИДЕО. Футболист сборной Украины поделился кадрами с новорожденной дочкой

21 марта защитник сборной Украины и «Эвертона» Виталий Миколенко и его жена Виктория поделились особенным постом в Instagram.

Супруги опубликовали видео с их маленькой дочкой и добавили подпись:

«Наш первый месяц как мы – родители».

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В комментарии пришли Влада Зинченко, Кристина Шацких, Елизавета (девушка Таловерова), Алина Буяльская и другие.

«Какое счастье ❤️ Наши поздравления вашей семье», – все поздравляли новосозданную семью в комментариях.