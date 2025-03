Дэн Берн – самый возрастной дебютант сборной Англии с 2010 года

Защитник сборной Англии Дэн Берн вышел на поле в игре против Албании и стал самым возрастным дебютантом своей страны с 2010 года (32 года, 317 дней).

21 марта состоялся поединок 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Англии и Албании. Встреча завершилась победой англичан со счетом 2:0. Голами отметились Льюис-Скелли и Гарри Кейн.

В более старшем возрасте за сборную Англии дебютировал только Кевин Дэвид в октябре 2010 года.

Кроме Англии и Албании, в группу K также входят сборные Сербии, Латвии и Андорры.

