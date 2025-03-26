Невероятный Холанд. Статистика нападающего за сборную Норвегии

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд отметился забитым мячом в последнем поединке против Израиля и достиг отметки в 40 голов на международном уровне.

24 марта состоялся матч 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Израиля и Норвегии. Игра завершилась победой гостей со счетом 4:2.

Всего Эрлинг сыграл за сборную Норвегии 41 матч, забил 40 голов и отдал 4 результативные передачи. Дебютировал на международном уровне 9 мая 2019 года против Мальты (2:0).

В нынешнем сезоне Холанд провел 47 поединков за клуб и сборную, забил 38 голов и отдал 5 ассистов.

Сборная Норвегии лидирует в группе І, имея 6 очков.