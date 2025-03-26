Израиль – Норвегия – 2:4. Как забил Холанд. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026
Вечером 25 марта состоялись матчи 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026.
Сборная Норвегии уверенно выиграла выездной матч против Израиля (4:2).
Смотрите видео голов этих матчей в Telegram-канале Спортивний оглядач
Из-за соображений безопасности домашняя игра сборной Израиля прошла в венгерском Дебрецене.
Один из голов забил знаменитый форвард норвежской сборной Эрлинг Холанд.
Сборная Норвегии лидирует в группе I квалификации ЧМ-2026, одержав две победы в двух матчах (6 очков).
Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА
2-й тур, 25 марта. Будапешт (Венгрия)
21:45. Израиль – Норвегия – 2:4
Голы: Абу Фани, 55, Турджеман, 90+3 – Вольфе, 39, Серлот, 59, Айер, 65, Холанд, 83
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Испанец хочет видеть в команде Вирца и Гримальдо
Легендарный экс-футболист прокомментировал свое позорное решение