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ЧМ. Квалификация. Европа
Израиль
25.03.2025 21:45 – FT 2 : 4
Норвегия
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Чемпионат мира
26 марта 2025, 02:39 |
51
0

Израиль – Норвегия – 2:4. Как забил Холанд. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026

26 марта 2025, 02:39 |
51
0
Израиль – Норвегия – 2:4. Как забил Холанд. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Вечером 25 марта состоялись матчи 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

Сборная Норвегии уверенно выиграла выездной матч против Израиля (4:2).

Смотрите видео голов этих матчей в Telegram-канале Спортивний оглядач

Из-за соображений безопасности домашняя игра сборной Израиля прошла в венгерском Дебрецене.

Один из голов забил знаменитый форвард норвежской сборной Эрлинг Холанд.

Сборная Норвегии лидирует в группе I квалификации ЧМ-2026, одержав две победы в двух матчах (6 очков).

Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА

2-й тур, 25 марта. Будапешт (Венгрия)

21:45. Израиль – Норвегия – 2:4

Голы: Абу Фани, 55, Турджеман, 90+3 – Вольфе, 39, Серлот, 59, Айер, 65, Холанд, 83

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Дор Тургеман (Израиль).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Кристоффер Айер (Норвегия).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Норвегия).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммад Абу Фани (Израиль).
39’
ГОЛ ! Мяч забил David Moeller Wolfe (Норвегия).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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