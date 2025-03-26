Израиль – Норвегия – 2:4. Как забил Холанд. Видео голов и обзор матча

Вечером 25 марта состоялись матчи 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

Сборная Норвегии уверенно выиграла выездной матч против Израиля (4:2).

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Из-за соображений безопасности домашняя игра сборной Израиля прошла в венгерском Дебрецене.

Один из голов забил знаменитый форвард норвежской сборной Эрлинг Холанд.

Сборная Норвегии лидирует в группе I квалификации ЧМ-2026, одержав две победы в двух матчах (6 очков).

Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА

2-й тур, 25 марта. Будапешт (Венгрия)

21:45. Израиль – Норвегия – 2:4

Голы: Абу Фани, 55, Турджеман, 90+3 – Вольфе, 39, Серлот, 59, Айер, 65, Холанд, 83

Видео голов и обзор матча