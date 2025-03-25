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ЧМ. Квалификация. Европа
Израиль
25.03.2025 21:45 – FT 2 : 4
Норвегия
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Чемпионат мира
25 марта 2025, 23:53 | Обновлено 26 марта 2025, 00:30
97
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Норвегия переиграла Израиль в Дебрецене, один из голов забил Холанд

Из-за соображений безопасности сборная Израиля провела игру в Венгрии

25 марта 2025, 23:53 | Обновлено 26 марта 2025, 00:30
97
1
Норвегия переиграла Израиль в Дебрецене, один из голов забил Холанд
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Вечером 25 марта состоялись матчи 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

Сборная Норвегии уверенно выиграла выездной матч против Израиля (4:2).

Смотрите видео голов этих матчей в Telegram-канале Спортивний оглядач

Из-за соображений безопасности домашняя игра сборной Израиля прошла в венгерском Дебрецене.

Один из голов забил знаменитый форвард норвежской сборной Эрлинг Холанд.

Сборная Норвегии лидирует в группе I квалификации ЧМ-2026, одержав две победы в двух матчах (6 очков).

Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА

2-й тур, 25 марта. Будапешт (Венгрия)

21:45. Израиль – Норвегия – 2:4

Голы: Абу Фани, 55, Турджеман, 90+3 – Вольфе, 39, Серлот, 59, Айер, 65, Холанд, 83

Турнирная таблица

Группа I Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Норвегия 2 2 0 0 9 - 2 6
2 Эстония 2 1 0 1 4 - 4 3
3 Израиль 2 1 0 1 4 - 5 3
4 Италия 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Молдова 2 0 0 2 2 - 8 0
Полная таблица

Фотогалерея. Эрлинг Холанд

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Mark4854590
Подивився перший тайм і чомусь перемкнувся на Уельс(. Аби знав, що тут такий двіж почнеться, дивився б цей матч
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