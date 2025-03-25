Норвегия переиграла Израиль в Дебрецене, один из голов забил Холанд
Из-за соображений безопасности сборная Израиля провела игру в Венгрии
Вечером 25 марта состоялись матчи 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026.
Сборная Норвегии уверенно выиграла выездной матч против Израиля (4:2).
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Из-за соображений безопасности домашняя игра сборной Израиля прошла в венгерском Дебрецене.
Один из голов забил знаменитый форвард норвежской сборной Эрлинг Холанд.
Сборная Норвегии лидирует в группе I квалификации ЧМ-2026, одержав две победы в двух матчах (6 очков).
Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА
2-й тур, 25 марта. Будапешт (Венгрия)
21:45. Израиль – Норвегия – 2:4
Голы: Абу Фани, 55, Турджеман, 90+3 – Вольфе, 39, Серлот, 59, Айер, 65, Холанд, 83
Турнирная таблица
|Группа I
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Норвегия
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|2
|Эстония
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3
|Израиль
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|4
|Италия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5
|Молдова
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Фотогалерея. Эрлинг Холанд
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