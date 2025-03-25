Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 25 марта. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите видеотрансляцию матчей 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026
Вечером 25 марта проходят матчи 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026.
Сборная Норвегии с форвардом Эрлингом Холандом играет выездной матч против Израиля, игра проходит в венгерском Дербецене.
Смотрите видео голов этих матчей в Telegram-канале Спортивний оглядач
Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА
2-й тур, 25 марта
- 19:00. Молдова – Эстония – 2:3
- 21:45. Гибралтар – Чехия
- 21:45. Израиль – Норвегия
- 21:45. Лихтенштейн – Казахстан
- 21:45. Северная Македония – Уэльс
- 21:45. Черногория – Фарерские острова
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервиc MEGOGO.
19:00. Молдова – Эстония
21:45. Гибралтар – Чехия
21:45. Израиль – Норвегия
21:45. Лихтенштейн – Казахстан
21:45. Северная Македония – Уэльс
21:45. Черногория – Фарерские острова
События матча
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