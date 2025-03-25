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ЧМ. Квалификация. Европа
Израиль
25.03.2025 21:45 – 58 1 : 1
Норвегия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
25 марта 2025, 21:50 | Обновлено 25 марта 2025, 22:14
384
1

Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 25 марта. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите видеотрансляцию матчей 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026

25 марта 2025, 21:50 | Обновлено 25 марта 2025, 22:14
384
1
Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 25 марта. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 25 марта проходят матчи 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

Сборная Норвегии с форвардом Эрлингом Холандом играет выездной матч против Израиля, игра проходит в венгерском Дербецене.

Смотрите видео голов этих матчей в Telegram-канале Спортивний оглядач

Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА

2-й тур, 25 марта

  • 19:00. Молдова – Эстония – 2:3
  • 21:45. Гибралтар – Чехия
  • 21:45. Израиль – Норвегия
  • 21:45. Лихтенштейн – Казахстан
  • 21:45. Северная Македония – Уэльс
  • 21:45. Черногория – Фарерские острова

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервиc MEGOGO.

19:00. Молдова – Эстония

21:45. Гибралтар – Чехия

21:45. Израиль – Норвегия

21:45. Лихтенштейн – Казахстан

21:45. Северная Македония – Уэльс

21:45. Черногория – Фарерские острова

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммад Абу Фани (Израиль).
39’
ГОЛ ! Мяч забил David Moeller Wolfe (Норвегия).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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saltim
В основе Израиля три игрока по фамилии Перец.
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