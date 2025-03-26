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  4. Александра ЭАЛА: «Не знаю, что сказать. Я на девятом облаке от счастья»
WTA
26 марта 2025, 23:11 |
35
0

Александра ЭАЛА: «Не знаю, что сказать. Я на девятом облаке от счастья»

Филиппинка прокомментировала победу над Игой Свентек в полуфинале тысячника

26 марта 2025, 23:11 |
35
0
Александра ЭАЛА: «Не знаю, что сказать. Я на девятом облаке от счастья»
Instagram. Рафаэль Надаль, Александра Эала и Ига Свентек

Филиппинская теннисистка Александра Эала прокомментировала победу над Игой Свентек в полуфинал турнира WTA 1000 в Майами:

«Я не знаю, что сказать. Я сейчас в полном неверии и на девятом облаке от счастья (американский аналог фразы «на седьмом небе от счастья»). Спасибо всем, кто пришел посмотреть. И тем, кто смотрел дома.

Фотография с Надалем и Свентек с выпуска из академии Рафы? Это сюрреалистично. Я чувствую, что я все тот же человек, что на этой фотографии. Я так счастлива и благословлена, что могу соревноваться с таким игроком на этом уровне».

В 2023 году Эала выпустилась с академии легендарного Рафаэля Надаля, а на церемонии присутствовала сама Ига.

В полуфинале Майами Александра встретится или с Эммой Радукану, или с Джессикой Пегулой.

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Александра Эала Рафаэль Надаль Ига Свёнтек WTA Майами
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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