Александра ЭАЛА: «Не знаю, что сказать. Я на девятом облаке от счастья»

Филиппинская теннисистка Александра Эала прокомментировала победу над Игой Свентек в полуфинал турнира WTA 1000 в Майами:

«Я не знаю, что сказать. Я сейчас в полном неверии и на девятом облаке от счастья (американский аналог фразы «на седьмом небе от счастья»). Спасибо всем, кто пришел посмотреть. И тем, кто смотрел дома.

Фотография с Надалем и Свентек с выпуска из академии Рафы? Это сюрреалистично. Я чувствую, что я все тот же человек, что на этой фотографии. Я так счастлива и благословлена, что могу соревноваться с таким игроком на этом уровне».

В 2023 году Эала выпустилась с академии легендарного Рафаэля Надаля, а на церемонии присутствовала сама Ига.

В полуфинале Майами Александра встретится или с Эммой Радукану, или с Джессикой Пегулой.

"Complete disbelief right now, I’m on cloud nine"#MiamiOpen pic.twitter.com/VwkuwbJfyf