Александра ЭАЛА: «Не знаю, что сказать. Я на девятом облаке от счастья»
Филиппинка прокомментировала победу над Игой Свентек в полуфинале тысячника
Филиппинская теннисистка Александра Эала прокомментировала победу над Игой Свентек в полуфинал турнира WTA 1000 в Майами:
«Я не знаю, что сказать. Я сейчас в полном неверии и на девятом облаке от счастья (американский аналог фразы «на седьмом небе от счастья»). Спасибо всем, кто пришел посмотреть. И тем, кто смотрел дома.
Фотография с Надалем и Свентек с выпуска из академии Рафы? Это сюрреалистично. Я чувствую, что я все тот же человек, что на этой фотографии. Я так счастлива и благословлена, что могу соревноваться с таким игроком на этом уровне».
В 2023 году Эала выпустилась с академии легендарного Рафаэля Надаля, а на церемонии присутствовала сама Ига.
В полуфинале Майами Александра встретится или с Эммой Радукану, или с Джессикой Пегулой.
"Complete disbelief right now, I’m on cloud nine"#MiamiOpen pic.twitter.com/VwkuwbJfyf— wta (@WTA) March 26, 2025
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