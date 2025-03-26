Чемпионат мира26 марта 2025, 17:42 | Обновлено 26 марта 2025, 17:49
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Бразилия разучилась играть с Аргентиной: удивительная статистика
Аргентина выглядит сильнее исторического соперника
26 марта 2025, 17:42 | Обновлено 26 марта 2025, 17:49
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Сборная Аргентины в матче отбора на ЧМ-2026 обыграла Бразилию со счетом 4:1 и продлила успешную серию встреч с главным историческим соперником.
За последние пять матчей аргентинцы выиграли четыре раза и сыграли вничью, забив сопернику 7 голов. Бразилия за этот же период сумела забить лишь один мяч.
Аргентина уже вышла на ЧМ-2026, а Бразилия в латиноамериканской группе отбора идет на четвертой позиции и еще не гарантировала место на чемпионате мира.
В текущем отборе Аргентина обыграла Бразилию 1:0 и 4:1.
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Комментарии 3
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Бразилии нужен хороший тренер!
бразильцям треба знять корону....
Было очень красиво на игру Аргентины смотреть.
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