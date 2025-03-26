Бразилия разучилась играть с Аргентиной: удивительная статистика

Сборная Аргентины в матче отбора на ЧМ-2026 обыграла Бразилию со счетом 4:1 и продлила успешную серию встреч с главным историческим соперником.

За последние пять матчей аргентинцы выиграли четыре раза и сыграли вничью, забив сопернику 7 голов. Бразилия за этот же период сумела забить лишь один мяч.

Аргентина уже вышла на ЧМ-2026, а Бразилия в латиноамериканской группе отбора идет на четвертой позиции и еще не гарантировала место на чемпионате мира.

В текущем отборе Аргентина обыграла Бразилию 1:0 и 4:1.