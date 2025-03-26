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Чемпионат мира
26 марта 2025, 17:42 | Обновлено 26 марта 2025, 17:49
420
3

Бразилия разучилась играть с Аргентиной: удивительная статистика

Аргентина выглядит сильнее исторического соперника

26 марта 2025, 17:42 | Обновлено 26 марта 2025, 17:49
420
3
Бразилия разучилась играть с Аргентиной: удивительная статистика
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Аргентины в матче отбора на ЧМ-2026 обыграла Бразилию со счетом 4:1 и продлила успешную серию встреч с главным историческим соперником.

За последние пять матчей аргентинцы выиграли четыре раза и сыграли вничью, забив сопернику 7 голов. Бразилия за этот же период сумела забить лишь один мяч.

Аргентина уже вышла на ЧМ-2026, а Бразилия в латиноамериканской группе отбора идет на четвертой позиции и еще не гарантировала место на чемпионате мира.

В текущем отборе Аргентина обыграла Бразилию 1:0 и 4:1.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Бразилии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 3
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zzg77
Бразилии нужен хороший тренер!
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+1
kluchka_vova
бразильцям  треба знять корону....
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0
Lulinnha
Было очень красиво на игру Аргентины смотреть. 
Ответить
0
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