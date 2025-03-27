Свентек пояснила, почему потерпела фиаско в четвертьфинале турнира в Майами

Вторая ракетка мира Ига Свентек на пресс-конференции прокомментировала поражение Александре Эале в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Майами:

«То, что она левша, меня не удивило, но, по правде говоря, она выложилась на полную. Она возвращала мячи довольно глубоко в корт, и было нелегко отбивать эти удары. Плюс, она была очень расслаблена и выложилась на полную. Она хорошо чувствовала ритм и это ей помогло.

Я не знала, что она будет играть так плоско, но она была очень агрессивной и попадала в корт в течение всего матча. И многие из этих ударов приходили из ниоткуда. Но я все равно видела, что она пыталась оказать на меня давление.

Думала ли, что уровень Эалы упадет во втором сете? На самом деле не думала о ней. Я была просто счастлива почувствовать себя немного лучше. Но с другой стороны, я все равно не могла влиться в ее игру.

Она очень хорошо возвращала и я не была готов к следующему мячу. Я уверена, что я допустила много ошибок. Думаю, что я также допускала немало ошибок во время кроссов.

Трудный сезон? Я не хочу думать об этом слишком много. Хорошо учиться на поражениях, но да, впереди еще много всего, и я рада, что теперь мы будем играть на грунте. Я не знаю, как будет в этом году, но я определенно буду усердно работать, чтобы быть готовым к первым турнирам».

Видеообзор матча Александра Эала – Ига Свентек