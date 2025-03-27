Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свентек пояснила, почему потерпела фиаско в четвертьфинале турнира в Майами
WTA
27 марта 2025, 00:06 |
347
0

Свентек пояснила, почему потерпела фиаско в четвертьфинале турнира в Майами

Ига не сумела справиться с Александрой Эалой, уступив ей в двух сетах

27 марта 2025, 00:06 |
347
0
Свентек пояснила, почему потерпела фиаско в четвертьфинале турнира в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Эала

Вторая ракетка мира Ига Свентек на пресс-конференции прокомментировала поражение Александре Эале в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Майами:

«То, что она левша, меня не удивило, но, по правде говоря, она выложилась на полную. Она возвращала мячи довольно глубоко в корт, и было нелегко отбивать эти удары. Плюс, она была очень расслаблена и выложилась на полную. Она хорошо чувствовала ритм и это ей помогло.

Я не знала, что она будет играть так плоско, но она была очень агрессивной и попадала в корт в течение всего матча. И многие из этих ударов приходили из ниоткуда. Но я все равно видела, что она пыталась оказать на меня давление.

Думала ли, что уровень Эалы упадет во втором сете? На самом деле не думала о ней. Я была просто счастлива почувствовать себя немного лучше. Но с другой стороны, я все равно не могла влиться в ее игру.

Она очень хорошо возвращала и я не была готов к следующему мячу. Я уверена, что я допустила много ошибок. Думаю, что я также допускала немало ошибок во время кроссов.

Трудный сезон? Я не хочу думать об этом слишком много. Хорошо учиться на поражениях, но да, впереди еще много всего, и я рада, что теперь мы будем играть на грунте. Я не знаю, как будет в этом году, но я определенно буду усердно работать, чтобы быть готовым к первым турнирам».

Видеообзор матча Александра Эала – Ига Свентек

По теме:
Эмма Радукану – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александра ЭАЛА: «Не знаю, что сказать. Я на девятом облаке от счастья»
Эала на турнире в Майами переиграла трех победительниц турниров Grand Slam
Ига Свёнтек Александра Эала WTA Майами
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс Льюис назвал более тяжелого соперника, чем Кличко и Майк Тайсон
Бокс | 26 марта 2025, 09:30 0
Леннокс Льюис назвал более тяжелого соперника, чем Кличко и Майк Тайсон
Леннокс Льюис назвал более тяжелого соперника, чем Кличко и Майк Тайсон

Легендарный боксер выделил Эвандера Холифилда

Соболенко и Чжэн Циньвень определили вторую полуфиналистку турнира в Майами
Теннис | 26 марта 2025, 04:32 4
Соболенко и Чжэн Циньвень определили вторую полуфиналистку турнира в Майами
Соболенко и Чжэн Циньвень определили вторую полуфиналистку турнира в Майами

Китаянка не сумела одолеть первую ракетку мира, уступив в двух сетах за 1 час и 37 минут

Шок в Майами! Филиппинка из второй сотни выбила Свентек на пути в полуфинал
Теннис | 26.03.2025, 20:50
Шок в Майами! Филиппинка из второй сотни выбила Свентек на пути в полуфинал
Шок в Майами! Филиппинка из второй сотни выбила Свентек на пути в полуфинал
Тризна, или Почему Плотницкий отрекся от Украины
Волейбол | 26.03.2025, 09:02
Тризна, или Почему Плотницкий отрекся от Украины
Тризна, или Почему Плотницкий отрекся от Украины
«Тянет на себе весь теннис». Реакция болельщиков на поражение Свитолиной
Теннис | 26.03.2025, 12:36
«Тянет на себе весь теннис». Реакция болельщиков на поражение Свитолиной
«Тянет на себе весь теннис». Реакция болельщиков на поражение Свитолиной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Скандальная бывшая капитана Динамо призналась в долговременной зависимости
Скандальная бывшая капитана Динамо призналась в долговременной зависимости
25.03.2025, 14:06 18
Футбол
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Майами
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Майами
26.03.2025, 02:09
Теннис
«Никаких украинских флагов». Поляки захейтили интервью Василия Тупчия
«Никаких украинских флагов». Поляки захейтили интервью Василия Тупчия
25.03.2025, 01:30 8
Волейбол
Без украинок. Определены все четвертьфиналистки супертурнира в Майами
Без украинок. Определены все четвертьфиналистки супертурнира в Майами
25.03.2025, 06:50
Теннис
Реал назвал сумму, за которую продаст Лунина после его матчей с Бельгией
Реал назвал сумму, за которую продаст Лунина после его матчей с Бельгией
25.03.2025, 08:27 5
Футбол
Как Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Бельгии
Как Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Бельгии
25.03.2025, 07:48 23
Футбол
Непобежденный австралийский боксер возглавляет рейтинг супертяжелого веса
Непобежденный австралийский боксер возглавляет рейтинг супертяжелого веса
25.03.2025, 11:47
Бокс
Экс-игрок Динамо: «Шовковский сказал, что я могу искать другой клуб»
Экс-игрок Динамо: «Шовковский сказал, что я могу искать другой клуб»
25.03.2025, 08:49 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем