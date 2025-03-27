Клуб ЮКСА разгромно выиграл спарринг у виницкой Нивы

После вояжа во Львов команда ЮКСА Тарасовка вернулась в столицу, где провела очередной контрольный поединок.

В среду, 26 марта, перволиговая ЮКСА обыграла винницкую «Ниву», команду Второй лиги (3:0).

Голы у победителей в первом тайме забили Роман Дебелко, Максим Казаков и Матеус Фого.

Товарищеский матч. Киев, 26 марта

14:00. ЮКСА Тарасовка – Нива Винница – 3:0

Голы: Дебелко, 10, Казаков, 35, Фого, 42