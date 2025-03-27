26.03.2025 14:00 – FT 3 : 0
Украина. Первая лига27 марта 2025, 05:37 | Обновлено 27 марта 2025, 05:53
140
0
Клуб ЮКСА разгромно выиграл спарринг у виницкой Нивы
Голы у победителей забили Роман Дебелко, Максим Казаков и Матеус Фого.
27 марта 2025, 05:37 | Обновлено 27 марта 2025, 05:53
140
0
После вояжа во Львов команда ЮКСА Тарасовка вернулась в столицу, где провела очередной контрольный поединок.
В среду, 26 марта, перволиговая ЮКСА обыграла винницкую «Ниву», команду Второй лиги (3:0).
Голы у победителей в первом тайме забили Роман Дебелко, Максим Казаков и Матеус Фого.
Товарищеский матч. Киев, 26 марта
14:00. ЮКСА Тарасовка – Нива Винница – 3:0
Голы: Дебелко, 10, Казаков, 35, Фого, 42
Читайте также:Использовали паузу в чемпионате. Рух и ЮКСА провели спарринг
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 марта 2025, 08:57 0
Лидером рейтинга стала Аргентина
Бокс | 26 марта 2025, 09:30 0
Легендарный боксер выделил Эвандера Холифилда
Футбол | 27.03.2025, 01:37
Футбол | 27.03.2025, 00:38
Футбол | 26.03.2025, 16:57
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.03.2025, 04:05 5
25.03.2025, 22:27 14
26.03.2025, 03:25 2
26.03.2025, 04:32 4
25.03.2025, 07:48 23
25.03.2025, 14:06 18
25.03.2025, 01:30 9