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Товарищеские матчи
ЮКСА
26.03.2025 14:00 – FT 3 : 0
Нива Винница
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Украина. Первая лига
27 марта 2025, 05:37 | Обновлено 27 марта 2025, 05:53
140
0

Клуб ЮКСА разгромно выиграл спарринг у виницкой Нивы

Голы у победителей забили Роман Дебелко, Максим Казаков и Матеус Фого.

27 марта 2025, 05:37 | Обновлено 27 марта 2025, 05:53
140
0
Клуб ЮКСА разгромно выиграл спарринг у виницкой Нивы
ФК ЮКСА

После вояжа во Львов команда ЮКСА Тарасовка вернулась в столицу, где провела очередной контрольный поединок.

В среду, 26 марта, перволиговая ЮКСА обыграла винницкую «Ниву», команду Второй лиги (3:0).

Голы у победителей в первом тайме забили Роман Дебелко, Максим Казаков и Матеус Фого.

Товарищеский матч. Киев, 26 марта

14:00. ЮКСА Тарасовка – Нива Винница – 3:0

Голы: Дебелко, 10, Казаков, 35, Фого, 42

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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