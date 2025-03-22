Использовали паузу в чемпионате. Рух и ЮКСА провели спарринг

В чемпионате УПЛ продолжается пауза на матчи сборных. Для поддержания игровой формы «Рух» провел контрольный матч с ЮКСА.

«Рух» готовиться к матчу с киевским «Динамо», который состоится 29 марта. ЮКСА свой первый официальный поединок после зимней паузы проведет 6 апреля. Команда встретится с лидером Первой лиги «Эпицентром».

«Рух» открыл счет на 12-й минуте после точного удара Андрея Кителы. Во втором тайме Остап Притула увеличил преимущество львовского клуба. ЮКСА смогла сократить отставание. На 88-й минуте отличился Антон Евдокимов.

Контрольный матч. 22 марта

«Рух» – ЮКСА – 2:1

Голы: Китела, 12, Притула, 75 – Евдокимов, 88.