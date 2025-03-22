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Рух Львов
22.03.2025 13:00 – FT 2 : 1
ЮКСА
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Украина. Премьер лига
22 марта 2025, 16:06 | Обновлено 22 марта 2025, 16:17
228
0

Использовали паузу в чемпионате. Рух и ЮКСА провели спарринг

Представители УПЛ и Первой лиги сыграли контрольный поединок

22 марта 2025, 16:06 | Обновлено 22 марта 2025, 16:17
228
0
Использовали паузу в чемпионате. Рух и ЮКСА провели спарринг
ФК ЮКСА

В чемпионате УПЛ продолжается пауза на матчи сборных. Для поддержания игровой формы «Рух» провел контрольный матч с ЮКСА.

«Рух» готовиться к матчу с киевским «Динамо», который состоится 29 марта. ЮКСА свой первый официальный поединок после зимней паузы проведет 6 апреля. Команда встретится с лидером Первой лиги «Эпицентром».

«Рух» открыл счет на 12-й минуте после точного удара Андрея Кителы. Во втором тайме Остап Притула увеличил преимущество львовского клуба. ЮКСА смогла сократить отставание. На 88-й минуте отличился Антон Евдокимов.

Контрольный матч. 22 марта

«Рух» – ЮКСА – 2:1

Голы: Китела, 12, Притула, 75 – Евдокимов, 88.

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ЮКСА Тарасовка Рух Львов контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи Андрей Китела Остап Притула Антон Евдокимов
Сергей Турчак Источник: ФК Рух Львов
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