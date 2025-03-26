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  4. Эала на турнире в Майами переиграла трех победительниц турниров Grand Slam
WTA
26 марта 2025, 22:16 |
481
0

Эала на турнире в Майами переиграла трех победительниц турниров Grand Slam

Александра на пути в финал тысячника прошла Остапенко, Киз и Свентек

26 марта 2025, 22:16 |
481
0
Эала на турнире в Майами переиграла трех победительниц турниров Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Эала

19-летняя филиппинская теннисистка Александра Эала, которая занимает 140-е место в рейтинге WTA, вышла в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.

На своем пути филиппинка прошла трех теннисисток, которые за карьеру становились победительницами турниров Grand Slam: Алену Остапенко (Латвия, WTA 25), Мэдисон Киз (США, WTA 5) и Игу Свентек (Польша, WTA 2).

  • Остапенко – чемпионка Ролан Гаррос 2017
  • Киз – чемпиона Australian Open 2025
  • Свентек – чемпионка Ролан Гаррос 2020, 2022, 2023, 2024; чемпионка US Open 2022

Эала – первый представитель Филиппин как среди мужчин, так и среди женщин, которому удалось одолеть триумфатора слэма.

Следующей соперницей Александры станет либо Эмма Радукану, либо Джессика Пегула. К слову, Радукану – победительница US Open 2021.

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Александра Эала Ига Свёнтек Мэдисон Киз Алена Остапенко WTA Майами
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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