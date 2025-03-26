Эала на турнире в Майами переиграла трех победительниц турниров Grand Slam

19-летняя филиппинская теннисистка Александра Эала, которая занимает 140-е место в рейтинге WTA, вышла в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.

На своем пути филиппинка прошла трех теннисисток, которые за карьеру становились победительницами турниров Grand Slam: Алену Остапенко (Латвия, WTA 25), Мэдисон Киз (США, WTA 5) и Игу Свентек (Польша, WTA 2).

Остапенко – чемпионка Ролан Гаррос 2017

Киз – чемпиона Australian Open 2025

Свентек – чемпионка Ролан Гаррос 2020, 2022, 2023, 2024; чемпионка US Open 2022

Эала – первый представитель Филиппин как среди мужчин, так и среди женщин, которому удалось одолеть триумфатора слэма.

Следующей соперницей Александры станет либо Эмма Радукану, либо Джессика Пегула. К слову, Радукану – победительница US Open 2021.