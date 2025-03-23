Чемпионка Aus Open вылетела из Майами от 19-летней филиппинки из 2-й сотни
Мэдисон Киз потерпела сенсационное поражение от Александры Эалы в 1/16 финала
Победительница Открытого чемпионата Австралии 2025 и 5-я ракетка мира Мэдисон Киз из США вылетела из хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.
В 1/16 финала американка в двух сетах сенсационно проиграла Александре Эале (Филиппины, WTA 140) за 1 час и 26 минут.
WTA 1000 Майами. Хард. 1/16 финала
Мэдисон Киз (США) [5] – Александра Эала (Филиппины) [WC] – 4:6, 2:6
Девушки впервые провели очное противостояние.
Следующей соперницей 19-летней Эалы будет Паула Бадоса (Испания, WTA 11).
Эала впервые в карьере добыла победу над теннисисткой из топ-10 рейтинга WTA. В лайве она уже идет 117-й.
Помимо Киз, Александра в Майами прошла Кэти Волынец и Алену Остапенко.
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