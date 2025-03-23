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  4. Чемпионка Aus Open вылетела из Майами от 19-летней филиппинки из 2-й сотни
WTA
23 марта 2025, 22:37 | Обновлено 23 марта 2025, 22:38
1452
2

Чемпионка Aus Open вылетела из Майами от 19-летней филиппинки из 2-й сотни

Мэдисон Киз потерпела сенсационное поражение от Александры Эалы в 1/16 финала

23 марта 2025, 22:37 | Обновлено 23 марта 2025, 22:38
1452
2
Чемпионка Aus Open вылетела из Майами от 19-летней филиппинки из 2-й сотни
Getty Images/Global Images Ukraine

Победительница Открытого чемпионата Австралии 2025 и 5-я ракетка мира Мэдисон Киз из США вылетела из хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.

В 1/16 финала американка в двух сетах сенсационно проиграла Александре Эале (Филиппины, WTA 140) за 1 час и 26 минут.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/16 финала

Мэдисон Киз (США) [5] – Александра Эала (Филиппины) [WC] – 4:6, 2:6

Девушки впервые провели очное противостояние.

Следующей соперницей 19-летней Эалы будет Паула Бадоса (Испания, WTA 11).

Эала впервые в карьере добыла победу над теннисисткой из топ-10 рейтинга WTA. В лайве она уже идет 117-й.

Помимо Киз, Александра в Майами прошла Кэти Волынец и Алену Остапенко.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Слава Україні
👏Нова висхідна зірка! Найприємніша новина цього вечора😊
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