Без украинок. Определены все четвертьфиналистки супертурнира в Майами

В ночь на 25 марта завершились все матчи 1/8 финала турнира WTA 1000 в Майами и были определены четвертьфинальные пары.

По итогам поединков две украинские теннисистки Марта Костюк и Элина Свитолина завершили выступления на соревнованиях.

Костюк не сумела справиться с Джессикой Пегулой, а Свитолина уступила Иге Свентек.

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Следующей соперницей Пегулы станет британка Эмма Радукану, которая одолела Аманду Анисимову. А Свентек далее встретится с Александрой Эалой. 19-летняя филиппинка на отказе прошла Паулу Бадосу.

Прошлогодняя чемпионка Майами Даниэль Коллинс проиграла Арине Соболенко. В четвертьфинале первая ракета мира встретится с олимпийской чемпионкой 2024 года Чжэн Циньвень. Китаянка в 4-м круге одолела Эшлин Крюгер.

В еще одном четвертьфинале сойдутся Магда Линетт и Жасмин Паолини. Магда выбила Коко Гауфф, а Жасмин справилась с Наоми Осакой.

WTA 1000 Майами. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Даниэль Коллинс [14] – 6:4, 6:4

Чжэн Циньвень [9] – Эшлин Крюгер – 6:2, 7:6 (7:3)

Коко Гауфф [3] – Магда Линетт – 4:6, 4:6

Наоми Осака – Жасмин Паолини [6] – 6:3, 4:6, 4:6

Нижняя часть сетки

Эмма Радукану – Аманда Анисимова [17] – 6:1, 6:3

Марта Костюк [23] – Джессика Пегула [4] – 2:6, 3:6

Александра Эала – Паула Бадоса [10] – WO., Эала

Элина Свитолина [22] – Ига Свентек [2] – 6:7 (5:7), 3:6

WTA 1000 Майами. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Чжэн Циньвень [9]

Магда Линетт – Жасмин Паолини [6]

Нижняя часть сетки

Эмма Радукану – Джессика Пегула [4]

Александра Эала – Ига Свентек [2]