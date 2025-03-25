Без украинок. Определены все четвертьфиналистки супертурнира в Майами
Элина Свитолина и Марта Костюк проиграли свои матчи 4-го раунда
В ночь на 25 марта завершились все матчи 1/8 финала турнира WTA 1000 в Майами и были определены четвертьфинальные пары.
По итогам поединков две украинские теннисистки Марта Костюк и Элина Свитолина завершили выступления на соревнованиях.
Костюк не сумела справиться с Джессикой Пегулой, а Свитолина уступила Иге Свентек.
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Следующей соперницей Пегулы станет британка Эмма Радукану, которая одолела Аманду Анисимову. А Свентек далее встретится с Александрой Эалой. 19-летняя филиппинка на отказе прошла Паулу Бадосу.
Прошлогодняя чемпионка Майами Даниэль Коллинс проиграла Арине Соболенко. В четвертьфинале первая ракета мира встретится с олимпийской чемпионкой 2024 года Чжэн Циньвень. Китаянка в 4-м круге одолела Эшлин Крюгер.
В еще одном четвертьфинале сойдутся Магда Линетт и Жасмин Паолини. Магда выбила Коко Гауфф, а Жасмин справилась с Наоми Осакой.
WTA 1000 Майами. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Даниэль Коллинс [14] – 6:4, 6:4
Чжэн Циньвень [9] – Эшлин Крюгер – 6:2, 7:6 (7:3)
Коко Гауфф [3] – Магда Линетт – 4:6, 4:6
Наоми Осака – Жасмин Паолини [6] – 6:3, 4:6, 4:6
Нижняя часть сетки
Эмма Радукану – Аманда Анисимова [17] – 6:1, 6:3
Марта Костюк [23] – Джессика Пегула [4] – 2:6, 3:6
Александра Эала – Паула Бадоса [10] – WO., Эала
Элина Свитолина [22] – Ига Свентек [2] – 6:7 (5:7), 3:6
WTA 1000 Майами. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Чжэн Циньвень [9]
Магда Линетт – Жасмин Паолини [6]
Нижняя часть сетки
Эмма Радукану – Джессика Пегула [4]
Александра Эала – Ига Свентек [2]
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