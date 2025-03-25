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WTA
25 марта 2025, 06:50 |
1210
0

Без украинок. Определены все четвертьфиналистки супертурнира в Майами

Элина Свитолина и Марта Костюк проиграли свои матчи 4-го раунда

25 марта 2025, 06:50 |
1210
0
Без украинок. Определены все четвертьфиналистки супертурнира в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В ночь на 25 марта завершились все матчи 1/8 финала турнира WTA 1000 в Майами и были определены четвертьфинальные пары.

По итогам поединков две украинские теннисистки Марта Костюк и Элина Свитолина завершили выступления на соревнованиях.

Костюк не сумела справиться с Джессикой Пегулой, а Свитолина уступила Иге Свентек.

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Следующей соперницей Пегулы станет британка Эмма Радукану, которая одолела Аманду Анисимову. А Свентек далее встретится с Александрой Эалой. 19-летняя филиппинка на отказе прошла Паулу Бадосу.

Прошлогодняя чемпионка Майами Даниэль Коллинс проиграла Арине Соболенко. В четвертьфинале первая ракета мира встретится с олимпийской чемпионкой 2024 года Чжэн Циньвень. Китаянка в 4-м круге одолела Эшлин Крюгер.

В еще одном четвертьфинале сойдутся Магда Линетт и Жасмин Паолини. Магда выбила Коко Гауфф, а Жасмин справилась с Наоми Осакой.

WTA 1000 Майами. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Даниэль Коллинс [14] – 6:4, 6:4
Чжэн Циньвень [9] – Эшлин Крюгер – 6:2, 7:6 (7:3)

Коко Гауфф [3] – Магда Линетт – 4:6, 4:6
Наоми Осака – Жасмин Паолини [6] – 6:3, 4:6, 4:6

Нижняя часть сетки

Эмма Радукану – Аманда Анисимова [17] – 6:1, 6:3
Марта Костюк [23] – Джессика Пегула [4] – 2:6, 3:6

Александра Эала – Паула Бадоса [10] – WO., Эала
Элина Свитолина [22] – Ига Свентек [2] – 6:7 (5:7), 3:6

WTA 1000 Майами. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Чжэн Циньвень [9]
Магда Линетт – Жасмин Паолини [6]

Нижняя часть сетки

Эмма Радукану – Джессика Пегула [4]
Александра Эала – Ига Свентек [2]

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WTA Майами Арина Соболенко Даниэль Коллинс Чжэн Циньвень Эшлин Крюгер Коко Гауфф Магда Линетт Наоми Осака Жасмин Паолини Эмма Радукану Аманда Анисимова Марта Костюк Джессика Пегула Александра Эала Паула Бадоса Элина Свитолина Ига Свёнтек
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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