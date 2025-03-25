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  4. Костюк не сумела справиться с четвертой ракеткой на большом турнире в США
WTA
25 марта 2025, 00:05 | Обновлено 25 марта 2025, 00:12
1311
15

Костюк не сумела справиться с четвертой ракеткой на большом турнире в США

Марта завершила выступления на тысячнике в Майами, проиграв Пегуле в 1/8 финала

25 марта 2025, 00:05 | Обновлено 25 марта 2025, 00:12
1311
15
Костюк не сумела справиться с четвертой ракеткой на большом турнире в США
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 29) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.

В 1/8 финала украинка в двух сетах уступила четвертой ракетке мира Джессике Пегуле (США) за 1 час и 23 минуты.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) [23] – Джессика Пегула (США) [4] – 2:6, 3:6

После первой партии украинка взяла медицинский тайм-аут. У Марты проблемы или с левым бедром, или с тазобедренным суставом.

Во втором сете Марта побеждала 3:0, но отдала шесть геймов подряд и позволила американке закрыть поединок.

Это была четвертая встреча соперниц. Костюк проиграла третье очное противостояние.

В четвертьфинале Майами Пегула сыграет против Эммы Радукану, которая в своем поединке четвертого раунда прошла Аманду Анисимову.

Костюк в Майами успела переиграть Кимберли Биррелл и Анну Блинкову.

Украину на этих кортах продолжит представлять Элина Свитолина, которая в ночь на 25 марта сыграет против Иги Свентек в матче 1/8 финала.

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Марта Костюк Джессика Пегула WTA Майами
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 16
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C.Пеклов
Таке враження, що Марта сьогодні не хотіла перемагати, сумно.Дай бог їй здоров'я!
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
Leonidas B
Пегула бідненька не знала їй треба було вмикатися чи Марта сама все віддасть. А так Пегула була слабше ніж у матчи проти Еліни, але Марта це Марта нажаль.
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+5
Vlad Holl
Вчора граю , сьогодні не граю і так постійно. Що там особливого в грі Пегули ? Та нічого. Але Марта не може грати стабільно і рівно , бо така вона і її теніс. І таке спостереження - як тільки починає не закривати рота , так і 100% програє. Таке враження ,що не бачити нам від Марти перемог на престижних турнірах , бо стабільність не її коник.
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+3
mevast
Сумно. Лише епізодами нагадувала ту Марту, яку бажали ми бачити.
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+3
Александр Филоимонов
Марта в своем репертуаре, классные игры чередует с провальными, такое ощущение, что Костюк вчера играла сложный трёхчасовой матч, а не соперница. В 22 года, а физической подготовки нет, еле ноги волочит
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+3
Обсервер Влад
Бідося наша
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+2
Vitaly Kozak
Молода ще, але роки скоро летять.
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+2
Mystic_Healer
статистика провальна
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+2
Alehandro
Подача, як завжди, ніяка, контролю м"яча в принципі нема - летить куди завгодно. Постійно м"яч на ребро ракетки потрапляє...   Чи то руки зі сраки чи то виробника ракеток варто замінити... Але і пігулці треба віддати належне: по лініям кладе чітко. Як і має грати топчик
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+2
Олександр Науменко
Перевірку " себе по справжньому" не пройшла.
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+1
Віталій Ткачук
А що, хтось думав що Марта виграє в Джессіки? Та ну, результат прогнозований. Хотілося щоб Марта виграла, бо чоловічий теніс на дні, за жінок вболіваємо. Фішка в тому, що Марта вміє грати, але що з нею не так, напевно вона й сама не знає.
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0
apepa
Лохушка дня бесспорно сегодня за Мартой!
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0
Vitaly Kozak
Хоча  б трохи Марті тієї ментальної стійкості, яку проявляє на цьому турнірі молода філіппінка. Дивився її гру проти Остапенко, Кіз - Еала вражає. За півгодини проти Бадоси гратиме. Якщо й цю четверту гру проти серйозної суперниці виграє, то увірветься в першу сотню рейтингу WTA.
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Олег Мандрівник
Там явно проблемы физ плана были.
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0
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