Костюк не сумела справиться с четвертой ракеткой на большом турнире в США
Марта завершила выступления на тысячнике в Майами, проиграв Пегуле в 1/8 финала
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 29) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.
В 1/8 финала украинка в двух сетах уступила четвертой ракетке мира Джессике Пегуле (США) за 1 час и 23 минуты.
WTA 1000 Майами. Хард. 1/8 финала
Марта Костюк (Украина) [23] – Джессика Пегула (США) [4] – 2:6, 3:6
После первой партии украинка взяла медицинский тайм-аут. У Марты проблемы или с левым бедром, или с тазобедренным суставом.
Во втором сете Марта побеждала 3:0, но отдала шесть геймов подряд и позволила американке закрыть поединок.
Это была четвертая встреча соперниц. Костюк проиграла третье очное противостояние.
В четвертьфинале Майами Пегула сыграет против Эммы Радукану, которая в своем поединке четвертого раунда прошла Аманду Анисимову.
Костюк в Майами успела переиграть Кимберли Биррелл и Анну Блинкову.
Украину на этих кортах продолжит представлять Элина Свитолина, которая в ночь на 25 марта сыграет против Иги Свентек в матче 1/8 финала.
Half of her hometown 💚@JPegula is into the final eight in Miami after defeating Kostyuk 6-2, 6-3. #MiamiOpen pic.twitter.com/oM1NRx9Cey— wta (@WTA) March 24, 2025
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