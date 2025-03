Костюк не сумела справиться с четвертой ракеткой на большом турнире в США

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 29) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.

В 1/8 финала украинка в двух сетах уступила четвертой ракетке мира Джессике Пегуле (США) за 1 час и 23 минуты.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) [23] – Джессика Пегула (США) [4] – 2:6, 3:6

После первой партии украинка взяла медицинский тайм-аут. У Марты проблемы или с левым бедром, или с тазобедренным суставом.

Во втором сете Марта побеждала 3:0, но отдала шесть геймов подряд и позволила американке закрыть поединок.

Это была четвертая встреча соперниц. Костюк проиграла третье очное противостояние.

В четвертьфинале Майами Пегула сыграет против Эммы Радукану, которая в своем поединке четвертого раунда прошла Аманду Анисимову.

Костюк в Майами успела переиграть Кимберли Биррелл и Анну Блинкову.

Украину на этих кортах продолжит представлять Элина Свитолина, которая в ночь на 25 марта сыграет против Иги Свентек в матче 1/8 финала.

Half of her hometown 💚@JPegula is into the final eight in Miami after defeating Kostyuk 6-2, 6-3. #MiamiOpen pic.twitter.com/oM1NRx9Cey