Эмма vs Аманда. Известна возможная соперница Костюк в 1/4 финала Майами

Британская теннисистка и чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану (WTA 60) вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.

В 4-м раунде британка в двух сетах разгромила Аманду Анисимову (США, WTA 17) за 1 час и 4 минуты.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/8 финала

Эмма Радукану (Великобритания) – Аманда Анисимова (США) [17] – 6:1, 6:3

Это была вторая встреча соперниц. В январе Радукану одолела Анисимову во 2-м круге Australian Open 2025.

Следующей соперницей Эммы может стать украинка Марта Костюк. 24 марта Марта проведет свой поединок 1/8 финала против четвертой ракетки мира Джессики Пегулы.

22-летняя Радукану впервые в карьере вышла в четвертьфинал на уровне тысячников. Впервые с триумфального USO 2021 Эмма добыла четыре победы подряд на уровне Тура. В Майами британка, помимо Анисимовой, также прошла Саюку Ишии, Эмму Наварро и Маккартни Кесслер.

Emma had her way.@EmmaRaducanu def. Anisimova to reach her first 1000 quarterfinals 👏 pic.twitter.com/CI9us8mVmm