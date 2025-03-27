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  4. Сколько заработали украинки на супертурнире WTA 1000 в Майами?
WTA
27 марта 2025, 04:11 |
159
0

Сколько заработали украинки на супертурнире WTA 1000 в Майами?

Дальше всех в одиночке прошли Свитолина и Костюк, которые добрались до 1/8 финала

27 марта 2025, 04:11 |
159
0
Сколько заработали украинки на супертурнире WTA 1000 в Майами?
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

На хардовом турнире WTA 1000 в Майами проходят финальные стадии.

Украина на этом тысячнике в одиночном разряде была представлена пятью теннисистками: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева.

Дальше всех прошли Свитолина и Костюк, которые добрались до 1/8 финала. Там Элина и Марта уступили Иге Свентек и Джессике Пегуле соответственно. За свои выступления на кортах Майами они заработали по $103,225.

Ястремская, Калинина и Стародубцева вылетели из Майами в 1-м же раунде основы. Они получили чеки в $23,760. Юлия прошла квалификацию.

В парном разряде из украинок сыграли сестры Киченок Людмила и Надежда, а также Ястремская. Все украинские теннисистки выступали в разных тандемах.

Даяна (напарница – Магда Линетт) и Надежда (напарница – Алдила Сутджиади) покинули соревнования в 1-м круге. Их заработок составил $9,525. Людмила вместе с Софией Кенин вылетела в 1/8 финала и получила $17,425.

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Марта Костюк Элина Свитолина призовые WTA Майами Ангелина Калинина Даяна Ястремская Юлия Стародубцева Надежда Киченок Людмила Киченок
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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