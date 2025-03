Заколдованный корт. Свитолина уступила Свентек и покинула турнир в Майами

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 22) не сумела выйти в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.

В 4-м раунде украинка в двух сетах проиграла именитой Иге Свентек (Польша, WTA 2) за 2 часа и 5 минут.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) [22] – Ига Свентек (Польша) [2] – 6:7 (5:7), 3:6

После первой партии украинка взяла медицинский тайм-аут. Украинку тревожил большой палец на правой ноге.

По итогам 14 сыгранных геймов ни одна из теннисисток не сумела выиграть хотя бы один гейм с верхней части корта (если смотреть со стороны трансляции). Тенденцию нарушила полька, когда в 3-м гейме второй партии удержала подачу и затем сделала брейк.

В первой партии Свитолина подошла к своему боксу и сказала, что не может играть на той части корта. Гаэль Монфис спросил у Эндрю Беттлса, в чем может быть причина. Тренер ответа не дал.

Элина и Ига провели четвертое очное противостояние. Польская теннисистка выиграла третью встречу.

Следующей соперницей Иги в Майами будет 19-летняя филиппинка Александра Эала, которая прошла в четвертьфинал после отказа Паулы Бадосы.

В 4-м круге тысячника из украинок проиграла не только Элина, но Марта Костюк. Костюк в двух партиях уступила Джессике Пегуле.

Свитолина в Майами успела переиграть Белинду Бенчич и Каролину Мухову. В LIVE-рейтинге WTA Элина идет 18-й.

