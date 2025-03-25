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WTA
25 марта 2025, 06:10 | Обновлено 25 марта 2025, 06:15
4763
7

Заколдованный корт. Свитолина уступила Свентек и покинула турнир в Майами

Элина уступила Иге в 1/8 финала турнира WTA 1000 в США

25 марта 2025, 06:10 | Обновлено 25 марта 2025, 06:15
4763
7
Заколдованный корт. Свитолина уступила Свентек и покинула турнир в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 22) не сумела выйти в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.

В 4-м раунде украинка в двух сетах проиграла именитой Иге Свентек (Польша, WTA 2) за 2 часа и 5 минут.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) [22] – Ига Свентек (Польша) [2] – 6:7 (5:7), 3:6

После первой партии украинка взяла медицинский тайм-аут. Украинку тревожил большой палец на правой ноге.

По итогам 14 сыгранных геймов ни одна из теннисисток не сумела выиграть хотя бы один гейм с верхней части корта (если смотреть со стороны трансляции). Тенденцию нарушила полька, когда в 3-м гейме второй партии удержала подачу и затем сделала брейк.

В первой партии Свитолина подошла к своему боксу и сказала, что не может играть на той части корта. Гаэль Монфис спросил у Эндрю Беттлса, в чем может быть причина. Тренер ответа не дал.

Элина и Ига провели четвертое очное противостояние. Польская теннисистка выиграла третью встречу.

Следующей соперницей Иги в Майами будет 19-летняя филиппинка Александра Эала, которая прошла в четвертьфинал после отказа Паулы Бадосы.

В 4-м круге тысячника из украинок проиграла не только Элина, но Марта Костюк. Костюк в двух партиях уступила Джессике Пегуле.

Свитолина в Майами успела переиграть Белинду Бенчич и Каролину Мухову. В LIVE-рейтинге WTA Элина идет 18-й.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек
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Элина Свитолина Ига Свёнтек WTA Майами
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 7
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Vlad Holl
Нажаль Еліні вже 30 , і нажаль вона у нас одна за кого завжди не стидно. Гра була абсолютно рівна і єдине що , то у шустрої м'ячі постійно в лінію йшли , а Еліні не вистачало міліметрів . 
Марті і Даяні ніколи не досягти тих результатів ,яких досягла Еліна і це сумно.
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+3
Святослав Сінькевич
 ВСЕ РАВНО БРАВО ЭЛИНА Как РАЗ СЕГОДНЯ и НЕ ХВАТИЛО СТАБИЛЬНОЙ подачи  Но даже без НЕЕ ЭЛЯ боролалась на равных 
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+3
C.Пеклов
Добре грала Еліна, але полька грала дуже інтенсивно й влучно,та й на подачі в 2 сеті в Еліни вже не вистачало сил...Все рівно Еліні дякую за гарну гру на турнірі.Успіхів на наступних турнірах!
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+3
Умник
Еліна як той Вол тягне на собі весь теніс неважливо чоловічий чи жіночий
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0
Snooker
Вы думайте ,что пишите ,заколдованный корт ,ахаха это просто смешно 
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-4
Snooker
А почему она не может играть на той части корта ,так ответа и не последовало ,как всегда выводов не делает ,что надо лучше тренировать свою подачу 
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-5
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