11-я ракетка снялась с Майами и пропустила в четвертьфинал юную филиппинку

11-я ракетка мира и 10-я сеяная Паула Бадоса из Испании снялась с матча 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.

В 4-м раунде испанка должна была сыграть против 19-летней Александры Эалы (WTA 140) из Филиппин.

Вероятно, Паула отказалась продолжать борьбу на тысячнике из-за травмы спины. Во время матча 3-го круга против Клары Таусон Бадоса брала медицинский тайм-аут именно по этой причине.

Для Эалы это первый четвертьфинал не только на тысячниках, но и на уровне Тура. Ее следующая соперница определится во встрече Элина Свитолина – Ига Свентек.

