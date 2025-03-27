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  4. Украинский защитник объяснил, почему отказался ехать в расположение сборной
Major League Soccer
27 марта 2025, 10:49 |
830
0

Украинский защитник объяснил, почему отказался ехать в расположение сборной

Артем Смоляков сообщил о своем разговоре с Унаи Мельгосой

27 марта 2025, 10:49 |
830
0
Украинский защитник объяснил, почему отказался ехать в расположение сборной
ФК Полесье. Артем Смоляков

Защитник сборной Украины U-21 Артем Смоляков рассказал о своем разговоре с главным тренером команды Унаи Мельгосой:

– Артем, в эту международную паузу молодежная сборная Украины играла без тебя. Не скучаешь по команде?

– Скучаю, но мы общались с главным тренером Унаи Мельгосой и пришли к выводу, что мне будет лучше пропустить этот сбор, чтобы адаптироваться на новом месте. У меня много времени ушло на оформление разных документов, обустройство быта – все это требует личного присутствия.

Надеюсь, буду готовиться уже к Евро. Всегда с большим желанием приезжаю в сборную. Важно за время, оставшееся до турнира, хорошо проявить себя в клубе.

– То есть, ты не соглашаешься с теми, кто считает, что отъезд в такие далекие страны может поставить для футболиста крест на выступлениях за сборную?

– Конечно, нет. Здесь действительно очень высокий уровень футбола. Практически в каждой команде есть футболисты и с опытом, и с большим мастерством, так что у МЛС конкурентная среда, – прокомментировал Смоляков.

Защитник перебрался из житомирского «Полесья» в команду MLS «Лос-Анджелес», где успел дебютировать в составе американского клуба.

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сборная Украины по футболу U-21 Артем Смоляков Унаи Мельгоса Лос-Анджелес (MLS) Major League Soccer (MLS)
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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