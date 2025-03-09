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Major League Soccer
09 марта 2025, 03:02 | Обновлено 09 марта 2025, 03:10
31
0

Печальный выход в старте для Смолякова. Сиэтл дома разбил Лос-Анджелес

Украинский фулбек провел на поле 59 минут

09 марта 2025, 03:02 | Обновлено 09 марта 2025, 03:10
31
0
Печальный выход в старте для Смолякова. Сиэтл дома разбил Лос-Анджелес
Getty Images/Global Images Ukraine. Сиэтл Саундерс

В субботу, 8 марта, состоялся матч 3-го тура МЛС между «Сиэтл Саундерс» и «Лос-Анджелесом».

Встречу принимал стадион Люмэн в Сиэтле.

Хозяева поля разгромили своего соперника со счетом 5:2.

В этой встрече впервые в стартовом составе гостей на поле появился Артем Смоляков. Его заменили на 59-й минуте, результативными действиями украинец не отличился.

МЛС. 3-й тур

Сиэтл Саундерс – Лос-Анджелес – 5:2

Голы: Косса-Риензи, 11, Ротрок, 57, Моррис, 77, Ролдан, 84, Руснак, 90+4 – Ордаз, 37, Моралес, 90+2

Фото матча:

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Major League Soccer (MLS) Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес (MLS) Артем Смоляков
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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