Печальный выход в старте для Смолякова. Сиэтл дома разбил Лос-Анджелес

В субботу, 8 марта, состоялся матч 3-го тура МЛС между «Сиэтл Саундерс» и «Лос-Анджелесом».

Встречу принимал стадион Люмэн в Сиэтле.

Хозяева поля разгромили своего соперника со счетом 5:2.

В этой встрече впервые в стартовом составе гостей на поле появился Артем Смоляков. Его заменили на 59-й минуте, результативными действиями украинец не отличился.

МЛС. 3-й тур

Сиэтл Саундерс – Лос-Анджелес – 5:2

Голы: Косса-Риензи, 11, Ротрок, 57, Моррис, 77, Ролдан, 84, Руснак, 90+4 – Ордаз, 37, Моралес, 90+2

Фото матча: