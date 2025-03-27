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Англия
27 марта 2025, 10:46 | Обновлено 27 марта 2025, 11:33
326
0

Отпускать в Реал не планируют. Ливерпуль стремится сохранить защитника

Ибраима Конате имеет два варианта продолжения карьеры

27 марта 2025, 10:46 | Обновлено 27 марта 2025, 11:33
326
0
Отпускать в Реал не планируют. Ливерпуль стремится сохранить защитника
IMAGO. Ибраима Конате

Руководство Ливерпуля стремится сохранить в команде французского центрального защитника Ибраиму Конате. Действующий контракт футболиста с «красными» рассчитан до лета 2026 года.

По информации издания GiveMeSport, «Ливерпуль» готов продлить контракт с Конате, несмотря на интерес к игроку со стороны ПСЖ и мадридскому «Реалу».

Кроме Ибраима в трансферный список мадридского клуба вошел другой защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнольд.

Конате выступает за «красных» с лета 2021 года. За это время защитнику удалось отыграть 124 поединка, в которых Ибраима оформил пять голов и отдал четыре ассиста.

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Ливерпуль трансферы Реал Мадрид трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Ибраима Конате
Андрей Витренко Источник: GiveMeSport
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