Отпускать в Реал не планируют. Ливерпуль стремится сохранить защитника

Руководство Ливерпуля стремится сохранить в команде французского центрального защитника Ибраиму Конате. Действующий контракт футболиста с «красными» рассчитан до лета 2026 года.

По информации издания GiveMeSport, «Ливерпуль» готов продлить контракт с Конате, несмотря на интерес к игроку со стороны ПСЖ и мадридскому «Реалу».

Кроме Ибраима в трансферный список мадридского клуба вошел другой защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнольд.

Конате выступает за «красных» с лета 2021 года. За это время защитнику удалось отыграть 124 поединка, в которых Ибраима оформил пять голов и отдал четыре ассиста.