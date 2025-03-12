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  4. Реал после провала Ливерпуля в ЛЧ хочет подписать их двух игроков со старта
Испания
12 марта 2025, 20:43 |
1087
0

Реал после провала Ливерпуля в ЛЧ хочет подписать их двух игроков со старта

Трент Александер-Арнольд и Ибраима Конате привлекают внимание мадридского гранда

12 марта 2025, 20:43 |
1087
0
Реал после провала Ливерпуля в ЛЧ хочет подписать их двух игроков со старта
Getty Images/Global Images Ukraine. Ибраима Конате и Трент Александер-Арнольд

Мадридский «Реал» нацелился на подписание двух игроков «Ливерпуля» после их вылета из Лиги чемпионов против «ПСЖ».

По информации испанских СМИ, Трент Александер-Арнольд является давним желанием мадридцев, «Реал» уверен, что англичанин переедет в Мадрид летом на правах свободного агента. Кроме этого целью для «бланкос» является еще один защитник «красных» – «Реал» готовится летом сделать предложение по трансферу центрбека Ибраима Конате.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес решил продлить контракт с голкипером.

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Трент Александер-Арнольд Ибраима Конате трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Реал Мадрид Ливерпуль
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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