Реал после провала Ливерпуля в ЛЧ хочет подписать их двух игроков со старта

Мадридский «Реал» нацелился на подписание двух игроков «Ливерпуля» после их вылета из Лиги чемпионов против «ПСЖ».

По информации испанских СМИ, Трент Александер-Арнольд является давним желанием мадридцев, «Реал» уверен, что англичанин переедет в Мадрид летом на правах свободного агента. Кроме этого целью для «бланкос» является еще один защитник «красных» – «Реал» готовится летом сделать предложение по трансферу центрбека Ибраима Конате.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес решил продлить контракт с голкипером.