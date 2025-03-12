Реал после провала Ливерпуля в ЛЧ хочет подписать их двух игроков со старта
Трент Александер-Арнольд и Ибраима Конате привлекают внимание мадридского гранда
Мадридский «Реал» нацелился на подписание двух игроков «Ливерпуля» после их вылета из Лиги чемпионов против «ПСЖ».
По информации испанских СМИ, Трент Александер-Арнольд является давним желанием мадридцев, «Реал» уверен, что англичанин переедет в Мадрид летом на правах свободного агента. Кроме этого целью для «бланкос» является еще один защитник «красных» – «Реал» готовится летом сделать предложение по трансферу центрбека Ибраима Конате.
Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес решил продлить контракт с голкипером.
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