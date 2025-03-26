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  4. Анчелотти может покинуть Реал. Карло ведет переговоры с большой командой
Бразилия
26 марта 2025, 20:47 |
1494
0

Анчелотти может покинуть Реал. Карло ведет переговоры с большой командой

Карло может стать тренером сборной Бразилии

26 марта 2025, 20:47 |
1494
0
Анчелотти может покинуть Реал. Карло ведет переговоры с большой командой
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Наставник «Реала» Карло Анчелотти может покинуть клуб. У итальянского тренера действует контракт до лета 2026 года.

По информации Geglobo, итальянский тренер может возглавить пятикратных чемпионов мира – национальную сборную Бразилии. Карло возобновил переговоры с бразильской конфедерацией относительно нового места работы. Анчелотти примет окончательное решение после Клубного чемпионата мира 2025 года, который пройдет с 15 июня по 13 июля.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об аргентинском хавбеке итальянского «Комо» Нико Пасе.

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Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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