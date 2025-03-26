Анчелотти может покинуть Реал. Карло ведет переговоры с большой командой

Наставник «Реала» Карло Анчелотти может покинуть клуб. У итальянского тренера действует контракт до лета 2026 года.

По информации Geglobo, итальянский тренер может возглавить пятикратных чемпионов мира – национальную сборную Бразилии. Карло возобновил переговоры с бразильской конфедерацией относительно нового места работы. Анчелотти примет окончательное решение после Клубного чемпионата мира 2025 года, который пройдет с 15 июня по 13 июля.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об аргентинском хавбеке итальянского «Комо» Нико Пасе.