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WTA
24 марта 2025, 08:01 |
583
0

Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Майами

Поединок состоится в ночь на 25 марта и начнется приблизительно в 02:30

24 марта 2025, 08:01 |
583
0
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Майами
Коллаж Sport.ua

В четвертом круге престижного турнира в Майами свою встречу проведут Элина Свитолина (WTA 22) и Ига Свентек (WTA 2).

Матч начнется в 19:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Элина Свитолина

Самая высокая по рейтингу украинская теннисистка пока верна себе, она показывает лучшую игру и результаты только на топовых турнирах. Напомню, на Индиан-Уэллс и Открытого чемпионата Австралии она доходила до четвертьфиналов, где уступала в упорной борьбе будущим победителям. Учитывая статус предстоящей соперницы, добраться до четвертьфинала будет сложно.

Свитолина на этом турнире стартовала со второго круга, где она очень уверенно разобралась со швейцарской Белиндой Бенчич – 6:1, 6:2, хоть котировалась небольшим андердогом. Во втором матче украинка одолела сильную чешку Каролину Мухову – 6:2, 3:6, 6:2. На счету спортсменки в этом году 16 матчей, она одержала в них 11 побед.

Процент первой подачи у Свитолиной примерно 64% по сумме двух матчей, она подала 10 эйсов, что тоже не так плохо. Теннисистка выглядит уверенно, умеет брать ключевые розыгрыши.

Ига Свентек

Польская спортсменка не нуждается в представлении, она часто поддерживала Украину в войне против страны агрессора, но при этом пытается быть аполитичной. Если говорить о результатах, у Иги пока нет титулов в этом году, что является плохим знаком.

Свентек в этом году трижды доходила до полуфиналов, это было на Australian Open, в Дохе и на Индиан-Уэллс. В общей сложности спортсменка провела в текущем сезоне уже 25 матчей, в которых смогла одержать 20 побед.

В Майами спортсменка выглядит не так мощно, как на Индиан-Уэллс, если брать цифры. Сначала теннисистка обыграла Каролин Гарсию – 6:2, 7:5, а потом прошла Элизу Мертенс – 7:6, 6:1. За два матча полька подала 14 раз на вылет, при 63% первой подачи.

Личные встречи

Соперницы пересекались трижды, на трех разных покрытиях, счет пока 2:1 в пользу польской теннисистки. Единственный матч на харде состоялся в прошлом году, на турнире в Дубае, тогда Свентек уверенно выиграла 6:4, 6:1.

Прогноз

Это будет матч с громкой афишей, Свентек большой фаворит, она моложе, выше в рейтинге, да и титулов больше.

Свитолина сейчас опасна, а полька не так стабильна, как многие привыкли. Я думаю, есть шанс увидеть увлекательную борьбу, по этой причине ставка на тотал больше 19,5 геймов выглядит перспективно.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.82.

Прогноз Sport.ua
Элина Свитолина
25.03.2025 -
02:30
Ига Свентек
Тотал больше 19.5 1.82 Сделать ставку
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Элина Свитолина Ига Свёнтек прогнозы прогнозы на теннис WTA Майами
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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