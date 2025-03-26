Забарный стал целью культового клуба. Там сиял украинец
«Милан» рассматривает летний трансфер украинца
22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».
По информации СМИ, Забарным заинтересовался итальянский гранд «Милан». Новоиспеченный спортивный директор «россонери» Фабио Паратичи лично заинтересован в трансфере Забарного. Паратичи хочет построить в «Милане» амбициозный проект и пригласить туда летом много молодых талантов, а Илья – главная цель итальянского гранда.
Напомним, свои лучшие годы в «Милане» провел легендарный украинский футболист Андрей Шевченко.
В сезоне 2024/25 Забарный провел 28 матчей на клубном уровне. Украинская ассоциация футбола признала Илью Забарного лучшим футболистом сборной в 2024 году.
Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.
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