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  4. Забарный стал целью культового клуба. Там сиял украинец
Италия
26 марта 2025, 18:46 |
3970
8

Забарный стал целью культового клуба. Там сиял украинец

«Милан» рассматривает летний трансфер украинца

26 марта 2025, 18:46 |
3970
8
Забарный стал целью культового клуба. Там сиял украинец
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».

По информации СМИ, Забарным заинтересовался итальянский гранд «Милан». Новоиспеченный спортивный директор «россонери» Фабио Паратичи лично заинтересован в трансфере Забарного. Паратичи хочет построить в «Милане» амбициозный проект и пригласить туда летом много молодых талантов, а Илья – главная цель итальянского гранда.

Напомним, свои лучшие годы в «Милане» провел легендарный украинский футболист Андрей Шевченко.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 28 матчей на клубном уровне. Украинская ассоциация футбола признала Илью Забарного лучшим футболистом сборной в 2024 году.

Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.

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Илья Забарный Милан Борнмут трансферы Серии A трансферы АПЛ трансферы
Дмитрий Олейник Источник: TransferFeed
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Комментарии 8
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Ivaaaaaan
Які 58 матчів?
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+2
Gargantua81
у них и половины таких денег нет
Ответить
+1
DaVinci
Новий Мальдіні?)
Якщо Мілан справді планує якийсь цікавий проект, то варто розглянути такий варіант)
Ответить
0
Tea with milk
«Shine On You Crazy Diamond»
Ответить
0
Saar
А це цікаво.
Ответить
0
apepa
Милан отказался покупать Забарного после того как посмотрел его игру с Бельгией.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Xzibit11
Вот вам и дело случая, ковид сыграл на руку карьере Ильи, а так бы скорее всего по аренда играл бы(в лучшем случае).
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-1
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