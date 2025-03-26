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Чемпионат мира
26 марта 2025, 00:59 | Обновлено 26 марта 2025, 01:13
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0

Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026. Холанд на высоте, разгром от Чехии

Норвегия уверенно переиграла Израиль со счетом 4:2

26 марта 2025, 00:59 | Обновлено 26 марта 2025, 01:13
133
0
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026. Холанд на высоте, разгром от Чехии
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Вечером 25 марта состоялись матчи 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

В трех группах состоялось 6 поединков игрового дня.

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Сборная Норвегии уверенно выиграла выездной матч против Израиля (4:2). Из-за соображений безопасности домашняя игра сборной Израиля прошла в венгерском Дебрецене.

Один из голов забил знаменитый форвард норвежской сборной Эрлинг Холанд. Сборная Норвегии лидирует в группе I квалификации ЧМ-2026, одержав две победы в двух матчах (6 очков).

Вторую победу одержала и команда Чехии, разгромив на выезде сборную Гибралтара (4:0). Северная Македония и Уэльс разошлись миром с обменом голами в компенсированное время (1:1). Черногория с трудом вырвала победу у Фарерских островов (1:0) с голом на 90+6 минуте.

Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА

2-й тур, 25 марта

19:00. Молдова – Эстония – 2:3

Голы: Николаеску, 67, Каймаков, 90+1 – Петсон, 19, Саппинен, 30, Кяйт, 70

21:45. Гибралтар – Чехия – 0:4

Голы: Черны, 21, Шик, 50, Шульц, 72, Климент, 90+5

21:45. Израиль – Норвегия – 2:4

Голы: Абу Фани, 55, Турджеман, 90+3 – Вольфе, 39, Серлот, 59, Айер, 65, Холанд, 83

21:45. Лихтенштейн – Казахстан – 0:2

Голы: Самородов, 42, Марочкин, 45

21:45. Северная Македония – Уэльс – 1:1

Голы: Миовски, 90+1 – Брукс, 90+6

21:45. Черногория – Фарерские острова – 1:0

Гол: Куч, 90+6

Турнирные таблицы

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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