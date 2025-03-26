«Даже сомнений нет». Шаран – о шансах Украины выйти на ЧМ-2026
Известный украинский тренер уверен, что сборная займет как минимум второе место в группе
Известный украинский тренер Владимир Шаран оценил шансы национальной сборной Украины пройти квалификацию на чемпионат мира 2026 года:
«Безусловно, французы есть французы, и это нужно учитывать. Я посмотрел их поединок против Хорватии и могу сказать, что они однозначно сильнее «клетчатых». Поэтому, в определенной степени, нам не повезло, что Франция попала в нашу группу.
Однако у нас есть все шансы занять второе место – здесь даже сомнений нет. Если мы не сможем опередить Азербайджан и Исландию в борьбе за вторую позицию, то время нам играть в Дивизионе C Лиги наций. Если мы не способны обыграть эти команды...
Шансы всегда есть, и даже против Франции можно играть. Но сейчас это очень сильная команда. Ну и, откровенно говоря, нам еще рано выступать в Лиге A».
Напомним, в отборе к ЧМ-2026 Украина сыграет в одной группе с Францией, Исландией и Азербайджаном.
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