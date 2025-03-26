«Даже сомнений нет». Шаран – о шансах Украины выйти на ЧМ-2026

Известный украинский тренер Владимир Шаран оценил шансы национальной сборной Украины пройти квалификацию на чемпионат мира 2026 года:

«Безусловно, французы есть французы, и это нужно учитывать. Я посмотрел их поединок против Хорватии и могу сказать, что они однозначно сильнее «клетчатых». Поэтому, в определенной степени, нам не повезло, что Франция попала в нашу группу.

Однако у нас есть все шансы занять второе место – здесь даже сомнений нет. Если мы не сможем опередить Азербайджан и Исландию в борьбе за вторую позицию, то время нам играть в Дивизионе C Лиги наций. Если мы не способны обыграть эти команды...

Шансы всегда есть, и даже против Франции можно играть. Но сейчас это очень сильная команда. Ну и, откровенно говоря, нам еще рано выступать в Лиге A».

Напомним, в отборе к ЧМ-2026 Украина сыграет в одной группе с Францией, Исландией и Азербайджаном.