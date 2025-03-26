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  4. «Даже сомнений нет». Шаран – о шансах Украины выйти на ЧМ-2026
Чемпионат мира
26 марта 2025, 12:42 |
1447
2

«Даже сомнений нет». Шаран – о шансах Украины выйти на ЧМ-2026

Известный украинский тренер уверен, что сборная займет как минимум второе место в группе

26 марта 2025, 12:42 |
1447
2
«Даже сомнений нет». Шаран – о шансах Украины выйти на ЧМ-2026
ФК Минай. Владимир Шаран

Известный украинский тренер Владимир Шаран оценил шансы национальной сборной Украины пройти квалификацию на чемпионат мира 2026 года:

«Безусловно, французы есть французы, и это нужно учитывать. Я посмотрел их поединок против Хорватии и могу сказать, что они однозначно сильнее «клетчатых». Поэтому, в определенной степени, нам не повезло, что Франция попала в нашу группу.

Однако у нас есть все шансы занять второе место – здесь даже сомнений нет. Если мы не сможем опередить Азербайджан и Исландию в борьбе за вторую позицию, то время нам играть в Дивизионе C Лиги наций. Если мы не способны обыграть эти команды...

Шансы всегда есть, и даже против Франции можно играть. Но сейчас это очень сильная команда. Ну и, откровенно говоря, нам еще рано выступать в Лиге A».

Напомним, в отборе к ЧМ-2026 Украина сыграет в одной группе с Францией, Исландией и Азербайджаном.

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Дмитрий Вус Источник: NV.ua
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Комментарии 2
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mini.f
Ну, Шаран хоть не начал всех шапками закидывать, более менее адекватно озвучил свои пожелания. Но хотеть не вредно, думаю , что нам очень повезет, если по итогам турнира останемся на 2-м месте, но, все равно, дальше ловить нечего, тут даже мои коты солидарны  со мной...
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Sergei2112
Еще один оптимист
Не так давно мы эту Исландию еле прошли
С тех пор лучше не стало
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